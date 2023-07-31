Hakan Fidan’dan Laçin koridoru açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Fidan Karabağ’a yönelik abluka hakkında açıklamalarda bulundu. AB ve ABD’den de konuyla ilgili değerlendirmeler geldi.

Fidan sekiz aydır Karabağ’ı dış dünyaya bağlayan Laçin koridorunun Azerbaycan tarafından bloke edilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Laçin yolu biliyorsunuz Azerbaycan toprağıdır. Dolayısıyla Azerbaycan hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır. Almak da en büyük egemenlik haklarından biri. Tıbbi geçişler de mümkün. Kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergahlar da tahsis edilmiş durumda. Bütün bu değerlendirmelere baktığımızda Azerbaycan’ın bu konuda eleştirilmesinin haklı bir zemini olmadığını düşünüyoruz.”

Bakan Fidan sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerde, normalleşmede; neler, hangi adımların atılması gerektiği, hangi istikamette girilmesi gerektiği konusunda diyaloglar devam ediyor. Bizim inancımız; bir an önce Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmaların imzalanması. Türkiye’nin de böylece Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirerek Kafkasya’da Azerbaycan, Türkiye ve Ermenistan’ın merkezinde bulunduğu bir ekonomik, istikrar ve kalkınma sürecinin bir an önce başlaması, bu bölgedeki diğer ülkeler için de büyük bir fırsattır.”

AB ve ABD: “Koridor açılmalı”

AB ve AB’den gelen mesajlarda ise Aserbsaycan’a çağrıda bulunuluyor ve bir an önce ablukanın kaldrırılhması isteniyor. Abluka Karabağ’da insani kriz yaratmış durumda.

Son olarak Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Maria Pejcinović Burić, Laçin Koridoru boyunca serbest dolaşımın yeniden sağlanması gerektiğini belirtti.

Burić, şöyle konuştu:

“Laçin Koridoru boyunca serbest dolaşımı yeniden sağlamak için önceki çağrılarımda ısrar etmeye devam ediyorum. Avrupa Konseyi’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Laçin Koridoru ile ilgili olarak yedi ay önce aldığı geçici tedbirlere dikkat çekiyorum”

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın basın servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Laçin Koridoru üzerinden serbest dolaşıma acil ihtiyaç duyulduğunu vurguladı ve insani yardım malzemeleri için alternatif yolları ele aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dışişleri Bakanı Anthony J. Blinken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü ve Dağlık Karabağ’daki insani durumla ilgili derin endişelerini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Blinken, Laçin Koridoru’ndan ticari, insani ve özel araçların ücretsiz geçişine acilen ihtiyaç duyulduğunu vurguladı ve insani yardım malzemelerinin Dağlık Karabağ halkına ulaşması için alternatif yollar üzerinde uzlaşma gereğine vurgu yaptı”

Dışişleri Bakanı Blinken de Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter sayfasından ayrı bir paylaşım yaptı ve şunları söyledi:

“Dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Dağlık Karabağ’da kötüleşen insani koşullardan duyduğumuz derin endişeyi ifade etmek için görüştüm. ABD, tüm tarafları kalıcı bir barış anlaşmasına varmak için diyaloğu sürdürmeye çağırıyor.”

Agos