Ermenistan: 68 yaşındaki Karabağ vatandaşı yasadışı biçimde gözaltına alındı

Kızılhaç aracılığıyla Ermenistan’ın tıbbi merkezlerinden birine tedavi için sevk edilen 68 yaşındaki Karabağ vatandaşı Vagif Khachatryan, Azerbaycan tarafından gözaltına alındı.

Ermenistan’ın Uluslararası Hukuk İşleri temsilcisi, Vagif Khachatryan’ın haklarının korunmasına ilişkin olarak Azerbaycan’a karşı ihtiyati tedbir uygulanması talebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapıldığını açıkladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da uluslararası insancıl koruma altına alınan bir kişinin kaçırılmasını, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlali olarak tanımladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a tedavi için getirilen 68 yaşındaki bir Karabağ vatandaşının Azerbaycan tarafından kaçırılması konusunda yorumda bulunarak şu ifadeleri dile getirdi:

“Sınır Tanımayan Kızılhaç Komitesi refakatinde Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a tedavi için getirilen 68 yaşındaki hastanın, Azerbaycan sınır koruma birlikleri tarafından yasa dışı bir kontrol noktasında kaçırıldığı haberine ilişkin endişeliyiz. Uluslararası insancıl koruma altında alınan bir kişinin kaçırılması, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalidir.”

Kızılhaç Komitesi temsilcileri ve Rus barış gücü askerleri, kaçırılan Karabağ vatandaşının yerini bilmedikleri belirttiler.

Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı ise, devlet medyası tarafından paylaşılan bir açıklamada, 68 yaşındaki Khachatryan’ın Aralık 1991’de Birinci Dağlık Karabağ savaşı sırasında Meşali köyünde 25 kişinin öldürülmesi olayına karıştığını iddia ediyor.

Vagif Khachatryan’ın kızı Vera Khachatryan ise bugün BM Erivan ofisi önünde bir açıklama yaptı ve aile olarak Vagif Khachatryan ile iletişime geçemediklerdini sadece bir Bakü hastanesine götürüldüğü bilgisine sahip olduklarını söyledi..

Vera Khachatryan “Nasıl ve kime başvuracağımı bilmiyorum, Azerbaycan gerçeklerle örtüşmeyen bilgiler sunuyor” diye konuştu ve babasının 1991’deki Karabağ Savaşı’na katıldığı yönündeki Azerbaycan iddialarını yalanladı.

(Ajanslar, Ermenihaber, AA, hetq.am)

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