Türkiye’nin ilk dijital gravür kütüphanesi erişime açıldı

Artı Gerçek – İstinye Üniversitesi, Türkiye’nin ilk dijital gravür kütüphanesini internet sitesi üzerinden erişime açtı. Yıllar içinde toplanan, 19’uncu yüzyıl ve öncesine ait haritaların dijitallerine, görsel bir veri tabanı olarak Türkçe ve İngilizce olarak erişilebiliyor.

Gravürlerin orijinalleri taranarak 27 ayrı kategoride, 10 bin çalışmanın dijital ortama aktarıldığı bir veri tabanı oluşturan Üniversite, söz konusu kütüphanenin içeriğinde tanınmış kişilerin portrelerine, antik şehirlerin gravürlerine, Kırım Savaşı ve 93 Harbi ile ilgili, İngiliz The Illustrated London News ve The Graphic gazetelerinde yayınlanan görsellere ve daha pek çok özgün materyale yer verdi.

MÜZİK, EDEBİYAT, MİMARİ, MODA … BİNLERCE ANTİK GRAVÜR

Üniversitenin sitesinde kütüphanenin içeriğinin tamamı için şu bilgilere yer verildi:

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye ile ilgili olarak, İstanbul başta olmak üzere Anadolu’nun şehirleri ile yedi kilisenin de bulunduğu antik şehirlerin gravürleri,

Zamanın kıyafet ve kostümleri ile günlük yaşantıyı anlatan gravürler

Dünya edebiyatının en önemli ismi William Shakespeare’in eserlerine ilişkin oyun bazında gruplandırılmış gravürleri

“Karikatürün babası” William Hogarth’ın çizimlerinin tamamı

Türkçeye tercüme edilmiş şekilde ve kutsal kitaplardaki sırasıyla 19.yüzyıl ve öncesinde basılmış Tevrat ve İncillerde bulunan gravürler.

Mimarlık ve şehir planlamacılığı açısından Paris, Londra, Viyana gibi birçok önemli şehirlerin ve buralarda bulunan binalarının gravürleri.

Fransız ve İngiliz modası başta olmak üzere 19.yüzyıl dünya modasına ilişkin gravürler ile 19.yüzyıl ve öncesine ilişkin ülkeler bazında ve kronolojik olarak kostüm tarihine ilişkin gravürleri.

Müzik ve dans ile ilgili gravürlerin yanında 19.yüzyıl ve öncesinde basılmış Beethoven, Mozart, Bach, Haydn gibi çok sayıda ünlü besteciye ait portrelerin gravürleri.

Müzik tarihinin en önemli köşe taşlarından olan Viktoryan nota kitapçığı ve kapaklarına ilişkin geniş bir görsel.

İngiliz tiyatro ve balesi ağırlıklı olmak üzere dünya tiyatro ve bale tarihi hakkındaki gravürler.

Başta kendi coğrafyamızla ilgili olmak üzere dünya devletleri ve coğrafyası ile alakalı haritaları