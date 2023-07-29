MİASİN, Surp Giragos Kilisesi’nde konser verdi

Kürt, Ermeni ve Fransız kadın sanatçıların kurduğu MİASİN müzik grubu, Surp Giragos Ermeni Kilisesin’de özgürlük ve birliktelik şarkıları söylediler. MİASİN, bu akşam Zarok Ma’da sahne alacak.

Evrim Deniz

DİYARBAKIR – Türkiye, Fransa ve Ermenistan’dan kadın sanatçıların oluşturduğu, Ermenice birliktelik anlamına gelen MİASİN grubu, Diyarbakır’da farklı dillerde şarkılar seslendirdi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde konser veren MİASİN, ‘özgürlük ve birliktelik’, ‘’toplumsal cinsiyet eşitliği’ mesajlarını içeren şarkılar seslendirdi.

MİASİN, şarkılarını Türkçe, Ermenice, Farsça ve Kürtçenin, Kurmanci ve Zazaki lehçesinde söyled

MİASİN Ezgi Elkırmış, Sevana Tchakerian, Carole Marque-Bouaret ve Seval Eroğlu’dan oluşuyor. Grup elemanları Anadolu’nun Ermeni, Türk ve Kürt müziklerini keşfetmek için yerelden ezgiler toplamak amacıyla birlikte bir müzik yolculuğuna çıktılar. Grubun üyeleri, aileleri Anadolu’dan zola göç ettirilmiş kişilerden oluşuyor.

Ermenistan’da konser verdikten sonra Türkiye’de üç farklı şehir belirleyen MİASİN, Artvin ve Dersim’de sahne aldıktan sonra son durakları olan Diyarbakır’da konser düzenledi.

Etkinliğe farklı kimliklerden ve yaşlardan insanlar katılım sağladı.

Konser öncesi konuşan Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, Fransa’daki Ermeni bir vakfın bu organizasyonu düzenlediğini, kendilerinin de onlara mekan tahsis ettiğini, yapılan etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Etkinlik dinleyicilerin alkışları ve grubun Zarok Ma’da olacak açık hava konserine daveti ile son buldu.

MİASİN grubu bugün saat 20.00’da Zarok Ma’da konser verecek.

Gazete Duvar