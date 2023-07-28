Yardım kamyonları Karabağ’a girmek için bekliyor

Ermenistan’ın gönderdiği gıda ve yardım konvoyu, Azerbaycan izin vermediği için hala Karabağ’a ulaşamadı.

Konvoy, yaklaşık 400 ton yiyecek ve diğer temel malzemelerden oluşuyor. Ermeni Hükümeti tarafından oluşturulan konvoy 26 Temmuz Çarşamba günü geç saatlerde sınırdaki Ermeni kontrol noktasını geçti ancak daha fazla ilerlemesi engellendi.

Konvoy, Haziran ortasından bu yana dışarıdan yiyecek ve tıbbi malzeme alamayan Dağlık Karabağ’ın 120.000 sakini arasında büyüyen insani krize yanıt olarak geliyor. Karabağ’ı Ermenistan’a ve dış dünyaya bağlayan Laçin koridoru sekiz aydır Azerbaycan tarafından bloke edilmiş durumda. Bölgede görev yapan Rus barış gücü krizi çözmede yetersiz kalıyor,.

Azerbaycan Devlet Sınır Servisi konvoy Çarşamba günü Erivan’dan ayrılmadan önce girişimi bir “provokasyon” olarak nitelendirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın konvoyu göndermeden önce Azerbaycan Hükümeti ile anlaşmaya varmamasının, ‘Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik bir saldırı ve Laçin sınır kapısına yönelik başka bir provokasyon’ olduğunu söyledi.

Bu açıklamaya Perşembe sabahı yanıt veren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise, Azerbaycan konvoyun geçişine izin vermezse bunun Bakü’nün Dağlık Karabağ’daki soykırım niyetini kanıtlayacağını söyledi.

Paşinyan konvoyun tamamen insani amaçlı olduğunu vurguladı ve hükümetin, malzemelerin varış noktasına ulaşmasını sağlamak için hem Bakü’den hem de Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücü misyonundan ‘olumlu bir yanıt’ beklediğini söyledi.

(Ajanslar, OC Media)

Agos