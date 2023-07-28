Vefat eden Şüheda Davitt İslam’ı tercih etme sürecini böyle anlatmıştı: Ben hep Müslümanmışım

Sinead O’Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı şarkıcı 56 yaşında hayatını kaybetti. Kazandığı Grammy ödülünü boykot ederek reddeden, kilisede taciz skandalları sonrası canlı yayında Papa’nın resmini yırtan ve kariyerini bitirmeyi göze alarak Müslüman olan Davitt, dik duruşuyla hatıralara kazındı.

OĞLUNUN ACISINI YAŞIYORDU

Oğlunun vefatından 18 ay sonra hayatını kaybeden Davitt’in çevresi, oğlunun acısına dayanamadığını ve bu kahrın onu günden güne bitirdiğini belirtti. Davitt, 2018’de Müslüman olduğunu duyurarak, “Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam’a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor.” demişti.

GRAMMY ÖDÜLÜ’NÜ REDDETMİŞTİ

‘Nothing Compares 2 U’ şarkısı ile adını duyuran sanatçı, kazandığı Grammy Ödülü’nü küresel sermayenin ürünü olduğunu belirterek reddetti. 1992 yılında Papa II. Jean Paul’ün Katolik kilisesindeki cinsel tacize sessiz kalmasını protesto için Papa’nın bir fotoğrafını televizyon kameralarının önünde yırtan O’Connor, aktivist kişiliğiyle de tanındı. 2018 yılında Müslüman olduğunu duyuran sanatçı, Twitter hesabında başörtülü fotoğraflarını paylaştı ve profil resminde “Wear Hijab” (Başörtüsü Tak) yazısını kullandı. 2019’da katıldığı bir talkshow programında, “Tanrı hakkındaki ‘gerçeği’ bulmaya çalışarak farklı dinlerin kutsal metinlerini incelemeye başladım. İslam’ı inceledim. Kur’an okumaya başlayınca ‘Aman Tanrım, evdeyim’ dedim.” dedi. Görüşlerinin Kur’an’la birebir örtüştüğünü ifade eden Davitt, aslında hayatı boyunca Müslüman olduğunu ancak Kur’an okuduktan sonra bunun farkında vardığını söyledi.

Yeni Şafak