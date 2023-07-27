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Fransa’nın Azerbaycan Büyükelçisi: Azerbaycan, Laçin Koridoru’nda güvenliği ve serbest dolaşımı garanti etmek zorunda

2023-07-26

Fransa’nın Azerbaycan Büyükelçisi Anne Bouillon,Twitter hesabından Laçin Koridoru’nun ablukası ve Azerbaycan’ın yükümlülükleri hakkında bir paylaşımda bulundu.

Fransız büyükelçinin açıklaması şöyle:

“Laçin Koridoru boyunca güvenliği ve serbest dolaşımı garanti etmek ve krizin daha fazla tırmanmasına izin vermemek Azerbaycan makamlarının yükümlülüğüdür.”

ERMENİ HABER AJANSI

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