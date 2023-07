Fransa’nın Azerbaycan Büyükelçisi: Azerbaycan, Laçin Koridoru’nda güvenliği ve serbest dolaşımı garanti etmek zorunda

Fransa’nın Azerbaycan Büyükelçisi Anne Bouillon,Twitter hesabından Laçin Koridoru’nun ablukası ve Azerbaycan’ın yükümlülükleri hakkında bir paylaşımda bulundu.

Fransız büyükelçinin açıklaması şöyle:

“Laçin Koridoru boyunca güvenliği ve serbest dolaşımı garanti etmek ve krizin daha fazla tırmanmasına izin vermemek Azerbaycan makamlarının yükümlülüğüdür.”

🇪🇺 “It is incumbent on the Azerbaijani authorities to guarantee safety and freedom of movement along the Lachin corridor imminently and not to permit the crisis to escalate further” https://t.co/EV6c1Grbvg

