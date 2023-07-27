DEPREMDEN ETKİLENEN TOPLUM ÜYELERİMİZE AİT HAFİF HASARLI KONUTLARIN ONARIMI ve KİLİSELERİMİZİN ONARIM SÜREÇLERİ HAKKINDA

Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Sahak II ‘nin talimatıyla Peder Avedis Tabaşyan ve Garo Vram Babayan’dan oluşan ekip İskenderun, Kırıkhan ve Vakıfköy’de depremden etkilenen az hasarlı konutların onarımı ve kiliselerin onarım süreçleri ile ilgili vakıfların yönetim kurullarından bilgi almak ve gelişmeleri yerinde gözlemlemek için 18 Temmuz 2023 tarihinde karayolu ile bölgeye intikal etti.

İSKENDERUN

6 Mayıs 2023, Cumartesi, Patrikhane Salonu’nda gerçekleştirilen İmar Komisyonu toplantısında, depremden etkilenen İskenderun bölgesinde yaşayan toplum üyelerimize ait az hasarlı konutların onarımı için yürütülecek sürecin takip, koordinasyon ve uygulama sorumluluğunu Kilise Vakfı Yönetim Kurulu adına Başkan Yusuf Tabaş üstlenmişti.

İskenderun Surp Karasun Manug Kilisesi’ne bağlı toplum üyelerine ait az hasarlı olarak kaydedilen 9 adet evin onarım süreçleri 4 Temmuz 2023 tarihi itibariyle başlamıştı. Geçen süre zarfında az hasarlı 9 konutun 6 adedinin onarımları tamamlandı. Geriye kalan 3 kontun onarımının, İskenderun Surp Karasun Manug Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tabaş tarafından, 28 Temmuz 2023 tarihi itibariyle tamamlanacağı bilgisi aktarıldı. Konut sahibi toplum üyeleri, kendileri ile gerçekleştirilen birebir görüşmelerde, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ve gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yapılan destekler için teşekkürlerini dile getirdiler.

Depremde ağır hasar gören İskenderun Surp Karasun Manug Kilisesi’nin yeniden inşası için Vakıflar Bölge Müdürlüğü (VBM) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) nezdinde yapılan başvurularda meydana gelen pürüzler Yüksek Mimar Kevork Özkaragöz’ün de desteği, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tabaş’ın yürüttüğü yoğun çalışma ve müdürlük ile yapılan görüşmeler sonucunda giderilerek sürecin sorunsuz ilerlemesi sağlandı.

KIRIKHAN

Meydana gelen depremlerde kalıntıları da tamamen yıkılan Kırıkhan Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde enkaz kaldırma çalışmaları yapıldığı bilgisinin Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Raffi Kaplan’a ulaşması üzerine, kültür varlığı olarak tescilli olmasından dolayı ileride bir engel ve sorunla karşılaşılmaması için duruma yerinde müdahale edilip VBM, Kaymakamlık ve Belediye nezdinde girişimlerde bulunularak yürütülen çalışma durduruldu.

VAKIFKÖY

Az hasarlı evlerin onarımı konusunda, 6 Mayıs 2023, Cumartesi, Patrikhane Salonu’nda gerçekleştirilen İmar Komisyonu toplantısında Kilise Vakfı Yönetim Kurulu ve HAYCAR bu sürecin takip, koordinasyon ve uygulama sorumluluğunu üstlenmişti. Yürütülen çalışmalarda maliyet hesaplanmasında son aşamaya gelindiği 28 Temmuz 2023 tarihine kadar, az hasarlı konutların onarımı için gereken toplam maliyetin Kilise Vakfı Yönetim Kurulu’na iletileceği bilgisi HAYCAR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazar Şigaher tarafından teyit edildi.

Vakıfköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Çapar, yönetim kurulu üyeleri Misak Hergel, Ohannes Zurnacı ve Can Şirin’in katılım gösterdiği görüşmede edinilen bilgilere göre, depremde ağır hasar gören kiliseye ait idari binanın yıkım ve yeniden inşası için, Yönetim Kurulu, resmi makamlarla görüşmeler gerçekleştirmiş ve süreç başlatılmıştır. Bölgedeki durum göz önünde alındığında sürecin işleyişi belli bir zamana yayılacaktır. İdari bina ile ilgili gelişme kaydedildikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Vakıfköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu, 29 Temmuz 2023 Cumartesi, kilisemize kayıtlı toplum üyesi depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan bağışların kullanımına yönelik usul ve esasların görüşüleceği bir toplantı düzenleme kararı almıştır. Köy halkının da katılımıyla gerçekleştirilecek bu toplantıda, ortak akıl ile alınacak kararların detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

6 Mayıs 2023 günü Patrikhane Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Patrik Hazretleri’nin belirttiği gibi depremde hasar gören Vakıfköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin onarımı için gerekli kaynak Patriklik Makamı’nın girişimleriyle sağlanmıştır. Onarım süreci de Patriklik, Vakıf Yönetim Kurulu ve köy sakinlerinin iş birliği ile koordine edilecektir. Önümüzdeki günlerde süreçle ilgili detaylar hakkında düzenli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Cem Çapar ve yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen görüşmede, yaklaşan Surp Asdvadzadzin Yortusu ile alakalı görüş alışverişinde bulunuldu. Gerek Patrik Hazretleri’nin, gerekse Kilise Vakfı Yönetim Kurulu’nun ortak arzu ve kararı, mevcut durum göz önüne alınarak Kilisemizin 5 büyük yortusundan biri olan Surp Asdvadzadzin Yortusu’nda Patrik Hazretleri’nin düzenlenecek ayine katılması yönünde oldu. Deprem bölgesindeki şartlar göz önüne alındığında kısıtlı bir katılımın gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalındı.

MALATYA

6 Mayıs 2023, Cumartesi, Patrikhane Salonu’nda gerçekleştirilen İmar Komisyonu toplantısında, depremden etkilenen Malatya bölgesinde yaşayan toplum üyelerimiz için barınma alanı inşası konusunda sürecin takip, koordinasyon ve uygulama sorumluluğunu Kevork Özkaragöz’ün Proje koordinatörlüğünde, MALATYA HAYDER Başkanı Garabet Orunöz, Hosrof Köletavitoğlu ve Garbis Evyapan, Nuran Gezdiric ve Serdar Boyacı’dan oluşan komisyon üstlenmişti. Çalışmalarına ve resmi makamlarla görüşmelere başlayan komisyona, Patrik Hazretleri Mayıs ayında bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretle destek vermişti.

Proje Koordinatörü Kevork Özkaragöz, yapılan görüşmede; Malatya ilinde tahsis edilen arazide depremden etkilenen toplum üyelerimize geçici barınma çözümü için üretilecek konutların inşasına başlandığını, proje takviminin sorunsuz ilerlediğini gerek yerel yönetim gerek toplum üyelerinden maddi manevi desteğin sürdüğü bilgilerini aktardı.

Tüm edinilen bilgiler ve gelişmeler Patrik Hazretleri ile gerçekleştirilen toplantıda iletilmiş, güncel gelişmeler hakkında da düzenli olarak bilgilendirme yapılmaktadır.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad