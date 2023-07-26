Karabağ ve Ermenistan’da ablukaya karşı eş zamanlı miting

Karabağ’ın başkenti Stepanakert ve Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da Karabağ’a yönelik ablukaya karşı eş zamanlı mitingi düzenlendi.

Karabağ’a yönelik ablukasının kaldırılması ve insani krizin ortadan kaldırılması, ayrıca, Karabağ’daki Ermenilerin halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterilmesi amacıyla Stepanakert’teki Rönesans Meydanı ile Yerevan’daki Özgürlük Meydanı’nda eş zamanlı mitingler yapıldı.

Karabağ Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, Karabağ’ı afet bölgesi ilan etti ve bölgede insani krizin ağırlaştığını belirtti.

Karabağ’da Azerbaycan tarafından uygulanan abluka nedeniyle bölgenin dış dünya ile bağlantısı kesilmiş durumda ve bölgede aylardır gıda ve sağlık krizi yaşanıyor.

Öte yanden Ermenistan Başbakanı Paşinyan da twitter’dan yaptığı açıklamada

“Güney Kafkasya’da kalıcı barış ancak medeni dünyanın aktif desteğiyle mümkündür. Uluslararası toplum Saraybosna olayına benzeyen bu kuşatmayı sona erdirmek için cesur adımlar atmalıdır.” dedi.

Agos