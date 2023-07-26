Depremde hasar görmüşlerdi! Tarihi yapılan aslına uygun restore edilecek

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük deprem tarihi yapılarda da ciddi hasar ve tahribata neden olmuş, depremin hemen ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yapıların aslına uygun tamiratı ve güçlendirilmesi için çalışma başlatmıştı. Hasar alan tarihi yapılar Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ait 8 hizmet binası, 6 müze, 7 kale olmak üzere toplam 21 yapının onarımı için ödenek aktarılarak, ihale çalışmaları tamamlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, 4 müze ve 1 kale olmak üzere 5 yapının ihalesinin de devam ettiğini ifade ederek, “Kendi içinde az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı ve yıkılmış olarak sınıflandırılan, güçlendirme ve restorasyon/rekonstrüksiyon projeleri yapılan tespitler ve bilimsel danışma kurulunun öneri ve görüşleri doğrultusunda hazırlanarak ilgili koruma bölge kurulu tarafından uygun bulunan taşınmaz kültür varlıkları hasar durumları doğrultusunda sağlamlaştırılmakta, onarılmakta ya da rekonstrüktive (yeniden inşa) edilmektedir” dedi.

Uygulamalar Dairesi Başkanlığına bağlı Yardım Şubesi Müdürlüğünün koordinasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli olmayan yapılarda da restorasyon çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalarla ülkenin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

60 ESERİN İHALESİ TAMAMLANDI

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, 60 eserin ihalesini gerçekleştirdiklerini ve sözleşmelerini yaptıklarını belirtti. Aksu, ihalesi biten eserlerin bilim heyetleri tarafından değerlendirildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“11 şehrimizi kapsayan depremin yaraları ülke olarak sarılırken bir yandan da şehirlerimizin simgeleri haline gelen eserlerimizi ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak sözleşmesi yapılan ve artık ihyaya başlanacak olan Abdülkadir Ağa Camii, Fatih Paşa (Bıyıklı Mehmet Paşa-Kurşunlu) Camii ve Türbesi, Arasta Camii, Ulu Cami, Fatikli Camii, Rum Katolik Kilisesi ilk eserlerimizden olacak.”

Sabah Gazetesi