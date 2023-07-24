Ermeni boksör Azerbaycanlı rakibini mağlup etti (Video)

Ermenistan Boks Federasyonu’nun bildirdiğine göre, Romanya’da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nda 63 kiloda Ermenistan’ı temsil eden sporcumuz Alik Kchoyan, Azerbaycanlı boksör Aslanlı Kanani’yi yendi.

İlk raundda hakemler rakibe 3:2’lik bir avantaj sağladı, ancak ikinci ve üçüncü raundda Ermeni boksör taktik değiştirdi ve 5:0’lık skorla karşılaşmadan galip ayrıldı.

75 kiloda Albert Harutyunyan, İspanyol rakibi Carbonel Bondano’yu yendi.

Ermenistan takımının en uzun boylu sporcusu Hayk Ghahramanyan (80 kilo) da müsabakadan galip ayrıldı. Ghahramanyan, Bulgar Stoyan Petrov ile karşılaşmada rakibini yere serdi.

ERMENİ HABER AJANSI