Türkiye karşıtı senatöre Rum Kilisesi’nden nişan

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Ömer BİLGE / LEFKOŞA

Kıbrıs Rum Kilisesi, ABD’de Rum-Yunan-Ermeni lobisinin bir numaralı ismi Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez’i, Türkiye’ye F-16 satışına Yunanistan şartı istemesi nedeniyle kilisenin en büyük nişanı ‘Aziz Barnabas Altın Madalyası’ ile onurlandırma kararı aldı.

Menendez, iki yıl önce de dönemin Rum lideri Nikos Anastasiadis’ten devlet üstün nişanı almıştı.

TÖREN YAPILACAK

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeogios, Menendez’e madalyayı 24 Ağustos’ta Kıbrıs Rum yönetimine yapacağı özel ziyarette törenle takacak. ABD Senatosu’nda Türkiye karşıtı her tasarının altında imzası bulunan Menendez, yine kendi imzası ile onaylanan Rumlara Amerikan silah ambargosunun kaldırılması kararında yer alan her yıl yeniden değerlendirilme şartını kaldırmaya yönelik yeni tasarı hazırlıyor. Menendez son olarak Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasından sonra F-16 satışına ‘Yunanistan ve komşularına karşı kullanmayacağı konusunda garanti alınsın’ ifadelerini kullanmıştı.

YUNAN-ERMENİ LOBİSİ DOSTU

Amerikalı senatör iki yıl önce de dönemin Rum lideri Nikos Anastasiadis’ten Rum yönetiminin en büyük devlet nişanı ‘Makaryos Büyük Haç Nişanı’ almış ve törende, “En büyük hayalim son Türk askerinin Ada’dan ayrıldığını görmek” demişti. Menendez, Ermeni tezlerini desteklemesinin yanı sıra, eşi Nadine Arslanyan’ın Ermeni kökenli olması nedeniyle Ermenistan’da da çok seviliyor.

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/turkiye-karsiti-senatore-rum-kilisesinden-nisan-42303030