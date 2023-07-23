Rus Savunması: Kiev’in Odessa’daki Bir Katedralin Güçlerimiz Tarafından Bombalandığına Dair İddiaları Asılsızdır – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

MOSKOVA 23 Temmuz 2023 (SANA) – Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yetkililerinin bir Rus füzesinin Odessa’daki bir katedrali vurduğu yönündeki iddialarını yalanlayarak, katedralin üzerine düşen füzenin, Rus füzelerini engellemek için Ukrayna hava savunması tarafından fırlatıldığını vurguladı.

(RT) internet sitesine göre bakanlık bugün yaptığı açıklamada, ‘’Odessa’daki Spaso-Preobrazhensky Katedrali’nin hedef alındığına dair Kiev rejimi tarafından yayınlanan bilgiler yanlıştır’’ dedi.

Açıklamada ayrıca, ‘’Rus füzeleri Odessa ve diğer bölgelerdeki hedefleri isabetli bir şekilde vurdu ve Rusya’ya terör saldırıları hazırlayan Kiev güçlerinin ve yabancı uzmanlarının mevzilerini isabet etti ve bu füzelerin katedralden güvenli bir mesafededir’’ ifadeler kullanıdı.

Bakanlık, Kiev rejiminin askeri ve terörist altyapısına hassas silahlarla saldırı düzenleme hazırlığının, sivil bölgelere ve sivillere halel getirmeksizin yüksek doğrulukla doğrulanmış bilgilere dayanarak yapıldığının altını çizdi.

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