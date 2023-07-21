Şırnak’ta cesedi bulunan Şimoni Diril davasında karar: Apro Diril’e müebbet hapis cezası verildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde 11 Ocak 2020’de Hürmüz Diril ile birlikte kaybolan Şimoni Diril’in öldürülmesine dair açılan davada karar verildi. Sanıklardan Apro Diril’e müebbet hapis cezası verilirken, diğer sanıklar beraat etti.

Kaybolmasından 70 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Şimoni Diril’in ölümüne dair Apro Diril, Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız hakkında “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “Tasarlayarak öldürme” suçundan dava açıldı.

Davanın altıncı duruşması Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, tutuklu sanık Diril ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Diril hakkında, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “Tasarlayarak öldürme” suçundan müebbet hapis cezası, Öztunç ve Yıldız hakkında ise beraat kararı verdi.

“Kararı üst mahkemeye taşıyacağız”

Şırnak Barosu Başkanı ve Diril ailesi avukatı Rojhat Dilsiz, verilen kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirterek, hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Dilsiz, “Apro Diril ile beraber ona aracılık eden gerçek failler ortaya çıkmadığı, çıkarılamadığı sürece hukuki mücadelemiz devam edecektir” dedi. (DHA)

T24