“Bu, Tanrıya yaklaşanlarla ondan uzaklaşanların savaşı”

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Rus Ortodoks Kilisesi’nin başı Kirill, Ukrayna’da yaşanan çatışmayı Tanrıya bağladı. Patrik Kirill “Silahlı çatışma daha küresel bir medeniyetler çatışmasının yansımasından ibaret: Bu çatışma Tanrının buyruklarından her geçen gün daha fazla uzaklaşanlarla bunları muhafaza etmeye çalışanlar arasındadır” şeklinde konuştu.

Kirill Ukrayna ordusu saflarında Rusya’ya karşı çarpışanları “Kiev yönetimi tarafından kandırılmış olmakla” suçladı ve Ruslarla Ukraynalıların aynı kandan ve aynı inançtan olduğunu söyledi.

Patrik Kirill ayrıca Rusya’nın içinden geçtiği zor günlerde kilise mensuplarına lüks tüketimden ve şatafattan uzak durmaları çağrısında bulundu.

https://www.turkrus.com/2684846-bu-tanriya-yaklasanlarla-ondanuzaklasanlarin-savasi-xh.aspx