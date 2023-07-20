Rusya, otomobil ihtiyacını Ermenistan’dan gideriyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte AB’nin Rusya’ya uygulamaya başladığı yaptırımlardan biri otomotiv sektörü oldu. Rusya, yaptırımlar karşısında otomobil ithalatı olarak Ermenistan’ı seçti. Daha önceden 791 bin dolarlık otomobil ithal edilirken bu sayı savaştan sonra 180 milyon doları buldu.

Ukrayna’ya düzenlenen askeri operasyondan önce Rusya Ermenistan’dan yılda yalnızca 791 bin dolarlık otomobil ithal ediyordu. Bir yıl sonra ise bu miktar 228 kat artışla 180,7 milyon dolara yükseldi.

Ermenistan’ın otomobil pazarlarını ziyaret eden Financial Times muhabirleri, Batı ülkelerinden alınan ikinci el otomobillerin tamir edilerek Rusya’ya satıldığını bildiriyor. Gazeteye konuşan bir al-satçı eskiden galerilerden alışveriş yapan Rus müşterilerin şimdi BMW ve Audi gibi markalar için kendilerine geldiğini söyledi.

Türkrus’ta yer alan habere göre Avrupa Birliği, 50 bin euronun üzerinde değere sahip otomobillerin Rusya’ya satışını yasaklamıştı. Çinliler dışında bütün yabancı markalar Rusya pazarından çekilmiş durumda.

Rusya’da 2023’ün ilk yarısında 401 bini yeni olmak üzere 2,8 milyon otomobil satışı gerçekleştiği bildiriliyor.

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https://www.patronlardunyasi.com/haber/Rusya-otomobil-ihtiyacini-Ermenistan-dan-gideriyor/284346#google_vignette