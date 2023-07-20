Kuran yakma eylemleri: İsveç’in Bağdat Büyükelçisi sınır dışı edildi

İsveç medyasına göre İsveç’te yaşayan ve Iraklı bir Hristiyan sığınmacı olan Salwan Momika isimli şahıs, önce Kuran’ın üzerine bastı ardından da tekmeledi ve tahrip etti.

Irak, Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilmesi beklenen eylem öncesi, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi’ni sınır dışı etti. Ayrıca Bağdat yönetimi, Irak’ın Stockholm’deki maslahatgüzarını da geri çağırdı.

İsveçli büyükelçinin sınır dışı edilmesi talimatını Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani verdi.

Sudani’nin ofisinden yapılan açıklamada “Bağdat’taki İsveç Büyükelçisinden Irak topraklarını terk etmesini istedi” denildi.

Açıklamanın devamında kararın “İsveç hükümetinin izniyle kutsal kitap Kuran’a saygısızlık, dini lanalara hakaret ve Irak bayrağının yakılması” gibi tekrar eden olayların ardından alındığı kaydedildi.

Irak devlet haber ajansı da hükümetin İsveç merkezli Ericsson’un Irak topraklarındaki çalışma iznini askıya aldığını duyurdu.

Bağdat yönetimi, sabah saatlerinde yaptığı bir önceki açıklamasında, İsveç Büyükelçiliğinin basılması ve ateşe verilmesini kınamıştı.

Ancak Kur’an-ı Kerim’e yönelik eylemlerin devam etmesi durumunda İsveç ile diplomatik ilişkileri keseceği uyarısında bulunmuştu.

Iraklı Hristiyan sığınmacı Kuran’ı tekmeledi ama ateşe vermedi

İsveç’te bazı protestocular dün Irak Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmak için İsveç polisine başvurmuş ve izin almıştı.

Bugün iki şahıs, Stockholm’deki Irak Büyükelçiliğine yaklaşık 100 metre mesafedeki bir çimenlik alanda İslam karşıtı eylem yaptı.

İsveç medyasına göre İsveç’te yaşayan ve Iraklı bir Hristiyan sığınmacı olan Salwan Momika isimli şahıs, önce Kuran’ın üzerine bastı ardından da tekmeledi ve tahrip etti.

Ancak daha önce Facebook hesabından duyurduğu gibi kutsal kitabı bu defa ateşe vermedi.

Şahıs Kuran-ı Kerimi tekmelediği sırada İsveç polisi, bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İsveç’te yaşayan ve Iraklı bir Hristiyan sığınmacı olan Salwan Momika isimli şahıs, Kuran yakma eylemi öncesi İsveç polisi tarafından korumaya alındıTT/ AP

50 civarında kişi ise Kuran’a hakaret eylemini polis barikatlarının ardından protesto etti.

https://tr.euronews.com/2023/07/20/kuran-yakma-eylemleri-isvecin-bagdat-buyukelcisi-sinir-disi-edildi