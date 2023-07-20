Karabağ Şehitlerinin Çocukları İstanbul’da Yaz Eğitimi Alıyor

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Azerbaycan’da, Ermenistan’ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020’de başlatılan 44 günlük Karabağ Savaşı’nda şehit düşenlerin çocukları Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen Lise Yaz Okulu’nda eğitim almak için…

Azerbaycan’da, Ermenistan’ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020’de başlatılan 44 günlük Karabağ Savaşı’nda şehit düşenlerin çocukları Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen Lise Yaz Okulu’nda eğitim almak için İstanbul’a geldi. 16-28 Temmuz arasında düzenlenen eğitimlere katılan 15 öğrenci, hukuk, kodlama, Mini MBA gibi alanlarda eğitim alıyor.

İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, öğrencilerle yemekte bir araya geldi. Yemekten sonra Azerbaycan şehit eşlerinin yer aldığı STK Zafer’in Başkanı ve Azerbaycan Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Sevinç Alizade Orucova, Dalan’a Karabağ Savaşı’nı anlatan kitap hediye etti. Dalan daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

EVLATLARIMIZ EĞİTİME ÇOK SEVİNDİ

Eğitime ilişkin konuşan Sevinç Alizade Orucova, “Burada yaz kampına katılan şehit evlatları Azerbaycan’da önemli kurumlarda eğitim görüyor. Bu yaz öğrencilerin Türkiye’de eğitim almalarını istedik. Bizim bu düşüncemizi Yeditepe Üniversitesi değerlendirdi ve yaz kampı başladı. Evlatlarımız eğitime çok sevindi. Hem Türk gençleriyle tanışıp, sosyalleşiyorlar hem de projeler hazırlayıp yarışlara katılıyorlar. Aynı zamanda Türkiye’deki eğitimi öğreniyorlar. Bu onlar için büyük bir şanstır. Eminim ki geleceklerini kurmada bu eğitim büyük bir destek olacak. Azerbaycan ve Türkiye kardeş ülkelerdir. Geçmişimiz, değerlerimiz ve medeniyetimiz aynı. Gençlerin birbirini tanıması aynı yerde eğitim almaları büyük bir uğurdur” dedi.

Aynı zamanda Karabağ Savaşı’nda şehit olan Albay Raguf Orucova’nın eşi olan Alizade Orucova, “Savaş her bir çocuk için çok vahimdir. Şehit eşiyim iki erkek çocuk büyütüyorum ve onların acısını çok iyi anlıyorum. Karabağ Savaşı’ndan sonra 2 bin 700 her yaştan şehit çocuğumuz var. Böyle sosyal destek sağlayarak onlar yaşadıkları psikolojik sarsıntıdan uzaklaştırmayı hedefliyoruz. Onlar kahraman şehitlerimizin evlatları, yüreklerinde acı kalacak. Onları kahramanlarımıza, devletimize, vatanımıza layık yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

AZERBAYCANLI ÖĞRENCİLERİ MİSAFİR ETMEKTEN BÜYÜK KIVANÇ DUYUYORUZ

Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Can Tansel Kaya da “Lise Yaz Okulu’nu her yıl düzenliyoruz. 17 Temmuz’da başladı ve 2 hafta sürecek. Bu yıl daha özel çünkü Azerbaycan’dan pırıl pırıl 15 öğrenci geldi. Öğrenciler kodlamadan Mikro MBA’ya kadar çok farklı alanlarda dersler alıyor. Öğrenciler bu sayede hangi bölüme daha yakın veya uzak olduğunu görebiliyor. Derslerin yanı sıra farklı etkinliklerle de sosyalleşmelerini amaçlıyoruz. Gönlümüzden geçen ileride gençlerin üniversitemizde almasıdır. Yaz okulunu yapmamızdaki amaçlarımızdan biri de öğrenciler üniversitedeki eğitim ortamını görmeleridir. Üniversitemizin Azerbaycan coğrafyasına karşı büyük bir sevgisi var. Kardeşimiz olarak gördüğümüz Azerbaycanlı öğrencileri misafir etmekten büyük kıvanç duyuyoruz” dedi.

ŞEMİLOV: BABAMLA GURUR DUYUYORUM

Savaşta cephede yaraları tedavi ederken şehit olan 49 yaşındaki Doktor Azer Şemilov’un oğlu Fedayet Şemilov ise “Üzülerek söylüyorum ki babam savaşta yaralılara yardım ederken şehit oldu. Üzülerek söylesem de bununla gurur duyuyorum. Çünkü bizim ana topraklarımız biz Türk’üz ve topraklarımıza sahip çıkmalıyız. Zaman her şeyin ilacı şimdi iyiyiz ama babanın eksikliği belli oluyor, olsa daha iyi olurdu” ifadelerini kullandı.

BABAMIN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM

18 yaşındaki Şemilov ülkesinde iktisat okuduğunu söyleyerek “Babam benim üniversite okumamı istiyordu. Şükürler olsun ki artık üniversitedeyim. Onun hayalini gerçekleştirdim çok mutluyum. İngilizce öğreniyoruz, dersler beklediğimden iyi geçiyor. Burada yeni arkadaşlar tanıdım çok cana yakın ve mutlular. Gidip gelmek istiyorum. Eğer mümkün olursa burada yüksek lisans yapmayı hedefliyorum” dedi.

BABAM ÖNCEDEN SADECE BENİM KAHRAMANIMDI ŞİMDİ HERKESİN KAHRAMANI

Şehit başteğmen İntikam Abbasova’nın kızı 20 yaşındaki Hatice Abbasova da “Babam 27 Eylül’de göreve gitti 29 Eylül’de şehit düştü. Bizim için çok zor olsa da gurur duyuyoruz. Babam önceden sadece benim kahramanımdı şimdi herkesin kahramanı. Buradaki eğitim çok güzel gidiyor. En önemlisi de İngilizce derslere bayıldım, hocalarımız da çok iyi. Ülkemde tarih ve coğrafya öğretmenliği okuyorum. Buraya yeni şeyler öğrenmek için geldim. Yaz kampında araştırma ve düşünme becerileri ile dersi alıyorum. Türkiye’de yüksek lisans eğitimi almak istiyorum. Türkler çok samimi, tanıştık arkadaş olduk. Sohbet ediyoruz bizim dilimizi öğrenmeye çalışıyorlar bu çok hoşumuza gidiyor” diye konuştu.

https://esenlerdesonhaber.net/haberler/karabag-sehitlerinin-cocuklari-istanbulda-yaz-egitimi-aliyor-9967h#google_vignette