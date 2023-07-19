Roni Margulies hayatını kaybetti

Şair, yazar, gazeteci ve Devrimci Sosyalist İşçi Partisi üyesi Roni Margulies bir süredir tedavi görüyordu.

Şair, yazar, gazeteci, tercüman Roni Margulies 68 yaşında hayatını kaybetti.

Baba tarafından Aşkenaz, anne tarafından Sefarad Yahudisi olan Margulies, kanser hasatlığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

5 Mayıs 1955 yılında İstanbul’da dünyaya gelen yazar, ilk ve orta öğrenimini Şişli Terakki ve High School’da tamamladı. 1972’de Robert Koleji’nden mezun oldu.

İngiltere’nin çeşitli üniversitelerinde okuyarak iktisat doktoru ve Marksist oldu, sonra iktisatla bir daha hiç ilgilenmedi. Bir dönem Londra’da yaşadı. Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesiydi. İlk şiir kitabını 1991 yılında çıkaran Margulies’in, şiir kitapları çoğunlukta olmak üzere, anı, çeviri, edebiyat, siyaset ve tarih alanlarında kitapları bulunuyor. Son kitabı “Türk’ün Hizmetçisi – Türkiye’de Azınlık Olmak” 2020’de yayımlanmıştı.

Çok sayıda dergi ve gazete makalesi de bulunan yazar, 2009-2013 tarihleri arasında Taraf gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştı. Türkçeye çevirdiği şairler arasında Ted Hughes, Philip Larkin ve Yehuda Amihay da bulunuyor.

Kitapları

“Saat Farkı” adlı kitabıyla 2002 Yunus Nadi Şiir Ödülünü kazandı. Yayımlanmış bazı kitapları şöyle: “Her Rind Bilir” (Remzi Kitabevi, 1991), “Gün Ortasında” (Korsan Yayınları, 1992), “Mağrur Olma Padişahım” (YKY, 1994), “Bilirim Niye Yanık Öter Ney” (YKY, 1996), “Uzaklıklar” (Adam Yayınları, 2000), “Elsa” (Adam Yayınları, 2000), “Saat Farkı” (Adam Yayınları, 2002), “TK 1980” (YKY, 2006), “Apollo Yılları” (YKY, 2010), “Şiir, Yahudilik Vesaire” (Kanat Kitap, 2004), “Bugün Pazar, Yahudiler Azar” (Kanat Kitap, 2006), “Larda Yüzen Al Sancak” (Kanat Kitap, 2007), “Kalpsiz Dünyanın Kalbi” (Kanat Kitap, 2009), “Ayrıca, Gülümser Çocukluğum Ardımdan” (Adam Yayınları, 2000), “Manastır’da İlân-ı Hürriyet – 1908-1909 Fotoğrafçı Manakis Biraderler” (YKY, 1997).

Margulies şiirini, “coşkuyla korkunun, heyecanla kaygının birlikteliği” olarak görüyordu.

“Göç mecburen kalıcılaşmış”

Son olarak serbestiyet. com’da yazıları yayınlanan Roni Margulies’in “Mutlu bitmiş bir göç öyküsü” başlıklı son yazısında şöyle diyordu:

“Benim baba tarafım Polonya’dan gelmiştir. Dedem 1897’de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun bir vatandaşı olarak Krakow’da doğmuş, Birinci Dünya Savaşı’nda çarpıştıktan sonra Viyana Üniversitesi’nde okumuş, Berlin’de mühendis olarak ilk işine girmiş ve 1925 Nisan’ında evlendikten hemen sonra Türkiye’ye göçmüş. Kalıcı olmasını düşünmüyorlarmış bu göçün, bir yıl çalıştıktan sonra geri döneceklermiş, ama iş uzamış ve Naziler’in Polonya’yı işgal etmesiyle beraber geri dönülecek yer kalmamış, göç mecburen kalıcılaşmış. Anlatacağım göç dedeminki değil ama. Kardeşininki.”

Roni Margulies’in bianet’te yayınlanan yazıları.

https://bianet.org/bianet/yasam/281724-roni-margulies-hayatini-kaybetti