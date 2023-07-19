Ermeni futbolcu Spertsyan, Real Madrid veya Manchester City takımlarına transfer olabilir

CSKA Moskova’nın antrenörü Ivica Olić, Krasnodar ve Ermenistan milli takımının orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan’ın Avrupa’nın üst düzey kulüplerine transfer olma ihtimalini değerlendirdi.

Bu konuda Olić, Metaratings.ru’ya verdiği röportajda gazetecinin “Spertsyan’a Manchester City ve Real Madrid’in ilgi duyduğu söyleniyordu. Krasnodar’dan böyle üst düzey kulüplere doğrudan geçilebilir mi?” sorusuna cevaben Olić şunları söyledi:

“Benim düşünceme göre evet. Spertsyan artık deneyimli ve üst seviye bir oyuncu. Birkaç yıldır Rusya Premier Lig’inde oynuyor, milli takımda güçlü takımlara karşı iyi maçlar çıkardı, neden olmasın? Onun üst düzey kulüplere geçebileceğini düşünüyorum.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/07/19/Ermeni-futbolcu-Spertsyan-Real-Madrid-Manchester-City/252166