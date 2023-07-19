Büyükada Rum Yetimhanesi seçimi çıkmaza girdi

Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı seçimi süreci sancılı ilerliyor. Geçen yılki seçim öncesinde rakip liste, Dimitri Karakaş başkanlığındaki o zamanki yönetimin atadığı seçim tertip heyetince çeşitli suçlamalarla safdışı bırakılmıştı. VGM bu usulle gidilen seçimin sonucunu iptal etti. Yeni seçim oldu ve içinde Sava Kotam, Evangelia Şarlak gibi isimlerin bulunduğu rakip liste seçimi kazandı, mazbatasını aldı. Ancak eski yönetimin itirazlarını mahkeme geçerli sayınca mazbata iptal edildi ve ilk seçim geçerli sayıldı.

Yargıya başvuran rakip liste, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı yönetim kurulu seçiminin hukuki süreci halen devam etmekte dolayısıyla belirsizliğini korumaktadır. Şöyle ki;

-Tüm itirazlarımıza ve haklı taleplerimize rağmen, 2022 yılının haziran ayında görevde olan yönetimin güdümünde oluşturulan seçim tertip heyeti, haksız rekabet ortamı yaratarak, yönetmeliğin barındırdığı hukuki boşluklardan da yararlanarak, 24.12.2022 tarihinde Noel Bayramında, hem aday listemizin hem de seçmenlerin haklarını ihlal edecek şekilde, tek bir listeyle, sınırlı bir saat diliminde, tek sandığı anakara parçasından uzak bir seçim mahallinde kurarak, sadece 52 seçmenin katılımıyla seçim düzenlemiş ve neticede sadece 28 adet geçerli oy ile güya eski yönetim kurulu üyelerini de ihtiva eden “beyaz” liste galip gelmiştir.

-Seçimin sonuçlanmasının ardından mezkur yönetmeliğe dayanarak Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yaptığımız itirazlar ve müdürlüğün de re’sen ele aldığı olgular neticesinde 24.12.2022 tarihli seçimin iptaline ve yenilenmesine karar verilmiştir. Ardından, yeni, bağımsız ve eski yönetim kurulunun güdümünde hareket etmeyen bir seçim tertip heyeti vakıflar bölge müdürlüğü tarafından oluşturulmuştur.

-Bu aşamadan sonra süreç, beyaz liste tarafından İdari yargıya taşınmış ve esasen mevcut yönetmelik kapsamında yargıya intikal eden ilk ve tek uyuşmazlık olmuştur. Yargı sürecinin başlaması arka planda seçimin yenilenmesine engel olamamış, yargı sürecine paralel olarak, yeni seçim 9.4.2023 tarihinde bizlerin aday olduğu listenin katılımı ile tamamen demokratik koşullarda gerçekleşmiştir. Karşı taraf, anılan seçime katılacak medeni cesareti sergilememiş, bir kez daha kaçak dövüşerek centilmence rekabetten imtina etmiştir.

-Birinci seçim bölgesinde ikamet eden 92 cemaat mensubumuzun katılımıyla yapılan ikinci seçimde, aday listemiz oyların tamamını almış olup 24.04.2023 tarihinde yeni yönetim kurulu yetki belgesi tarafımıza teslim edilmiştir. Karşı taraf, yönetmeliğe, nezakete ve usule aykırı olarak devir teslim davetine icabet etmemiş, devir teslim işlemi yapmaktan açıkça imtina etmiş, vakfa mahsus evrakı tarafımızdan saklayarak çalışmaya başlamamıza engel olmuştur.

-Vakıflar bölge müdürlüğü ve idare mahkemesi nezdinde süren ve yönetmeliğin “yeni olmasından” kaynaklı müzakere süreçlerinin ardından kanaatimizce son derece isabetsiz şekilde, 26.04.2023 tarihinde bölge idare mahkemesi tarafından esasen vakıflar bölge müdürlüğünün seçimleri yenileme yetkisi olmadığından bahisle “geriye dönük olarak” yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve nihayetinde süreç ilk seçimin yapıldığı 24.12.2022 tarihine doğru geriye çekilerek karşı beyaz listenin seçimi kazandığı kabulüyle bizlere 24.04.2023 tarihinde verilen mazbata 02.06.2023 tarihinde iptal edilmiştir.

-Akabinde, tarafımızdan, vakıflar bölge müdürlüğünce beyaz listeye verilen 02.06.2023 tarihli mazbatanın / yetki belgesinin iptali talebi ile Adalar Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Bu suretle Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı Yönetim Kurulu seçimine dair yargısal çekişme yeni bir boyut kazanmıştır. Seçim sürecine yönelik tüm itirazlarımız bu kez Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ele alınacaktır.

Yaşanan bu gelişmelerin her şeyden önce seçim yönetmeliğinin aksaklıklarını açıkça ortaya koyduğu bir gerçektir. Ancak unutulmamalıdır ki, yasal düzenlemeler daima insan aklı ve vicdanı ile hayat bulur. Dolayısıyla aslolan yasal düzenlemeleri uygulayanların niyetidir. Neyi amaçladıkları, hangi saikle hareket ettikleridir. Nitekim sırf her iki seçimin düzenlenme koşulları dahi bunun açık bir göstergesidir. Seçimler, değişime ve fırsat eşitliğine imkan tanıyan en önemli demokratik enstrümandır. Seçimden korkanlar ise statülerini korumaktan başka derdi olmayanlardır. Hırsın, inadın, ihtirasın bedelini ise zor koşullarda varlığını ve kültürünü korumaya çabalayan cemaat mensuplarımız ödemektedir.

Bizler, seçmenlerin gerçek iradesiyle elde ettiğimiz temsil hakkımızı yeniden elde edinceye kadar, atalarımızdan miras kalan ve cemaatimizin temel ihtiyaçları ve refahı için bizlere emanet edilen kurumlarımıza sahip çıkma azmi ve adalete olan inancımızla, cemaatin beklentileri doğrultusunda her birimize dayatılan bu statükocu zihniyet ve destekçileriyle mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

Dimitri Karakaş’tan açıklama

Öte yandan seçim öncesindeki süreçte Büyükada Rum Yetimhanesi Vakfı’nı yöneten Dimitri Karakaş da 19 Haziran tarihinde gazetemize yazılı bir açıklama gönderdi.

32 yıldır seçim yaptırmadığı yorumlarına karşı çıkan Karakaş “Vakfımız, Vakıflar Genel Müdürlüğü Meclisinin 22/01/1997 tarih ve 116 no.lu Kararı ile “MAZBUT” Vakıf olarak ilan edilmişti. Bu kararla yönetimimiz ilga edilerek tüm mal varlığımız müsadere yolu ile elimizden alınmıştı. Bu gelişmeler sürerken hangi seçimlerden bahsedilir? Derin vukuf ve belagat ile daima Vakfımın menfaatini müdafaa ettim. Enkaz halindeki devir aldığım binalarımızı, büyük gayretlerle, hiçbir engel gözetmeksizin, tüm şahsi maddi ve manevi imkânlarımı kullanarak, kanunen sağladığım izinlerle temelden inşa etmiş, Vakfımıza mal olan değerli bir servet bırakmış bulunmaktayım” dedi.

Karakaş kendisi hakkındaki eleştirilere karşı çıkarak “Vakfımız, VGM ‘den yollanan Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmenliğine harfiyen uyarak Seçim Tertip Heyetinin uygulamalarına, alacağı kararlara hiçbir şekilde müdahale veya öneride bulunmamıştır. Aday listeleri belli olduktan sonra yapılan itirazlar hakkındaki iddialarla alakalı suçlamaları nefretle karşılamaktayım, zira benim bu konularla yakından uzaktan hiçbir alakam yoktur” dedi

Agos