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Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler

2023-07-18

Güzellikte genetiğin varlığı yadsınamaz. Dünyanın farklı yerlerinde doğup büyüyen ve yaşadığı coğrafyanın özelliklerini taşıyan ebeveynlerden doğan melez ünlüler, dünyanın en beğenilen isimleri arasında yer alıyor. İşte dünyaca tanınan melez ünlüler…

Ecem Topçu

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 1

Bella Hadid

Süper model, Washington DC’de Hollandalı bir model annenin ve Amerika’da yaşan Filistinli bir babanın olduğu bir ailede doğdu.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 2

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence, İngiliz, İrlandalı, İskoç ve Alman genlerine sahiptir.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 3

Anne Hathaway

Yıllarca severek izlediğimiz Anne Hathaway’in annesi İrlandalı ve babasının Fransız, Alman, İngiliz ve İrlandalı genleri var.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 4

Julia Roberts

Aktrisin babasının İngiliz, Gal, İskoç ve İrlandalı genleri var ve büyükannesi İsveçliydi.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 5

Sandra Bullock

Sandra Bullock, Washington’da doğdu ancak 12 yaşına gelmeden önce zamanının çoğunu Nürnberg’de geçirdi. Babası Amerikalı, annesi Alman.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 6

Madonna

Madonna’nın babasının ebeveynleri İtalyan, annesinin ebeveynleri ise Fransız kökenli Kanadalılardı.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 7

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried, Alman İngiliz İskoç, Gal ve İrlandalılara özgü genler taşıyor.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 8

Kate Winslet

Kate Winslet’in kökeni İngiltere’dir ancak aynı zamanda baba tarafından İrlandalı, anne tarafından ise İsveçlidir.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 9

Lara Fabian

Lara Fabian, Belçikalı bir baba ve Sicilyalı bir annenin tek kızıdır.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 10

Cher

Cherilyn Sarkisyan’ın Ermeni Amerikan bir babası ve ataları İrlandalı, İngiliz, Alman ve Cherokee olan bir annesi var.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 11

Justin Timberlake

Justin Timberlake’in kökeni İngiliz, İrlandalı, İskoç, Gal, Hollandalı, Fransız ve Almanlara dayanır. Ayrıca Adaları’ndan ataları var.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 12

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr.’ın babası yarı Litvanyalı-Yahudi, 1/4 Macar-Yahudi ve 1/4 İrlandalı. Annesin ise Alman, İsviçreli ve İskoç kanı taşıyor.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 13

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker’ın babası Yahudi ve Doğu Avrupa’dan geliyor, annesi ise Alman ve İngiliz kanı taşıyor.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 14

Justin Bieber

Justin Bieber; İrlanda, İngiltere, İskoç, Almanya ve Kanada kökenlidir.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 15

Selena Gomez

Selena Gomez, 1992 yılında Teksas’ta doğdu. Babası Meksikalı ve annesi İtalyan.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 16

Renée Zellweger

Renée Zellweger’in babası İsviçreli, annesi Norveç ve Kven kökenli.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 17

Matt Damon

Ünlü aktörün babasının  kökeni İngilizlere ve İskoçlara dayanıyor. Annesi ise Fin ve İsveç kökenli bir üniversite profesörüydü.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 18

Henry Ian Cusick

Henry Ian Cusick, Peru’da doğdu. Annesi Perulu ve babası İskoç. Henry yalnızca 2 yaşındayken, ailesi İspanya’ya ve daha sonra Trinidad ve Tobago’ya taşındı.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 19

Adrien Brody

Adrien Brody’nin babası Polonya-Yahudi kökenlidir ve annesi Macar bir aristokratın ve Çek-Yahudi bir annenin kızıdır.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 20

Tilda Swinton

Oyunculuğu ile ismini dünyaya duyurmuş Tilda Swinton, Eski İskoç Swinton ailesinden geliyor ve annesi Avustralyalı.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 21

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone, İtalyan, Fransız ve Doğu Avrupa kökenlidir.

Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler - 22

Viggo Mortensen

Viggo Mortensen, Danimarkalı, Amerikalı, Kanadalı ve Norveçli dahil olmak üzere birçok milletten genlere sahip.

https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/farkli-irklarin-karisiminin-harikalar-yarattigi-melez-unluler,BdQREB9BpEyCNqn3RuoS5A/gHXF7QSuckGY6mLs1Xnz1w

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