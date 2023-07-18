Farklı ırkların karışımının harikalar yarattığı melez ünlüler

Güzellikte genetiğin varlığı yadsınamaz. Dünyanın farklı yerlerinde doğup büyüyen ve yaşadığı coğrafyanın özelliklerini taşıyan ebeveynlerden doğan melez ünlüler, dünyanın en beğenilen isimleri arasında yer alıyor. İşte dünyaca tanınan melez ünlüler…

Ecem Topçu

Bella Hadid

Süper model, Washington DC’de Hollandalı bir model annenin ve Amerika’da yaşan Filistinli bir babanın olduğu bir ailede doğdu.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence, İngiliz, İrlandalı, İskoç ve Alman genlerine sahiptir.

Anne Hathaway

Yıllarca severek izlediğimiz Anne Hathaway’in annesi İrlandalı ve babasının Fransız, Alman, İngiliz ve İrlandalı genleri var.

Julia Roberts

Aktrisin babasının İngiliz, Gal, İskoç ve İrlandalı genleri var ve büyükannesi İsveçliydi.

Sandra Bullock

Sandra Bullock, Washington’da doğdu ancak 12 yaşına gelmeden önce zamanının çoğunu Nürnberg’de geçirdi. Babası Amerikalı, annesi Alman.

Madonna

Madonna’nın babasının ebeveynleri İtalyan, annesinin ebeveynleri ise Fransız kökenli Kanadalılardı.

Amanda Seyfried

Amanda Seyfried, Alman İngiliz İskoç, Gal ve İrlandalılara özgü genler taşıyor.

Kate Winslet

Kate Winslet’in kökeni İngiltere’dir ancak aynı zamanda baba tarafından İrlandalı, anne tarafından ise İsveçlidir.

Lara Fabian

Lara Fabian, Belçikalı bir baba ve Sicilyalı bir annenin tek kızıdır.

Cher

Cherilyn Sarkisyan’ın Ermeni Amerikan bir babası ve ataları İrlandalı, İngiliz, Alman ve Cherokee olan bir annesi var.

Justin Timberlake

Justin Timberlake’in kökeni İngiliz, İrlandalı, İskoç, Gal, Hollandalı, Fransız ve Almanlara dayanır. Ayrıca Adaları’ndan ataları var.

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr.’ın babası yarı Litvanyalı-Yahudi, 1/4 Macar-Yahudi ve 1/4 İrlandalı. Annesin ise Alman, İsviçreli ve İskoç kanı taşıyor.

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker’ın babası Yahudi ve Doğu Avrupa’dan geliyor, annesi ise Alman ve İngiliz kanı taşıyor.

Justin Bieber

Justin Bieber; İrlanda, İngiltere, İskoç, Almanya ve Kanada kökenlidir.

Selena Gomez

Selena Gomez, 1992 yılında Teksas’ta doğdu. Babası Meksikalı ve annesi İtalyan.

Renée Zellweger

Renée Zellweger’in babası İsviçreli, annesi Norveç ve Kven kökenli.

Matt Damon

Ünlü aktörün babasının kökeni İngilizlere ve İskoçlara dayanıyor. Annesi ise Fin ve İsveç kökenli bir üniversite profesörüydü.

Henry Ian Cusick

Henry Ian Cusick, Peru’da doğdu. Annesi Perulu ve babası İskoç. Henry yalnızca 2 yaşındayken, ailesi İspanya’ya ve daha sonra Trinidad ve Tobago’ya taşındı.

Adrien Brody

Adrien Brody’nin babası Polonya-Yahudi kökenlidir ve annesi Macar bir aristokratın ve Çek-Yahudi bir annenin kızıdır.

Tilda Swinton

Oyunculuğu ile ismini dünyaya duyurmuş Tilda Swinton, Eski İskoç Swinton ailesinden geliyor ve annesi Avustralyalı.

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone, İtalyan, Fransız ve Doğu Avrupa kökenlidir.

Viggo Mortensen

Viggo Mortensen, Danimarkalı, Amerikalı, Kanadalı ve Norveçli dahil olmak üzere birçok milletten genlere sahip.

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