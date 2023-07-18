Başepiskopos Levon Zekiyan’dan Bakanlıklara Ziyaret

İstanbul ve Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan, geçtiğimiz hafta Atatürk Kültür Merkezi’nde T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Bu ziyarette kendisine Başrahip Vartan Kazancıyan, Beyoğlu, Surp Asdvazazin Kilisesi Vakıf Başkanı Sayın Yenal Krikor Suci ve vakıf üyeleri eşlik ettiler.

12 Temmuz günü Çarşamba günü ise, Ankara’da T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya da tebrik ziyaretinde bulunan Bşepiskopos Levon Zekiyan’a, Surp Hagop Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Bernard Sarıbay ve vakıf temsilcileri eşlik ettiler.

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