Antakya Vakıf Başkanı’ndan Kilise ve Vakıflarına Ait Taşınmazlarla İlgili İddialara Cevap

‘‘Bakanlığın İşyerlerimizle İlgili Herhangi Bir Talebi Bulunmamaktadır’’

Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fadi Hurigil, kilise ve vakıflarına ait olan taşınmazlarla ilgili ortaya atılan iddialara cevap verdi. Hurigil; ‘‘Yazılanların aksine Bakanlığın vakfımızdan işyerlerimiz ile ilgili herhangi bir talebi bulunmamaktadır” dedi.

Asılsız haberlere cevaben açıklamalarda bulunan Vakıf Başkanı Hurigil, deprem sonrası Şubat ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un arkeoloji müzesinde başkanlık ettiği toplantıya, Hatay ilinde kültürel miras olarak adlandırılan tarihi ibadethanelerin vakıf statüsünde ve vakıf statüsünde olmayan kiliseler de dahil olmak üzere temsilcilerin katıldığını hatırlattı.

Toplantıda bütün temsilcilerin sırasıyla söz aldığını ve hasar durumları hakkında bilgiler aktardığını kaydeden Hurigil; “Vakfımız adına söz aldığımda vakfımızın envanterinden ve hasar durumundan bahsettim. Tabi ki Sayın Bakan ister istemez vakfın envanterinin büyüklüğünden ve hasar durumunun ağırlığından dolayı ‘Vakfınızın imkanı var mı?’ diye sordu? ‘Sadece bizim değil burada bulunan hiçbir vakfın imkanı yok, anıtlar kurulundan onaylı rölevemiz mevcuttur’ dedim.

‘‘Yap-İşlet-Devret Modeline Olumlu Bakamayız’’

Sayın Bakan o sırada yanındaki danışmanlarına acaba ‘yap-işlet-devret modeli ile yardımcı olabilir miyiz’ diye bir görüş ortaya attı. Bende bu sözün üzerine sayın bakanımıza hitaben ‘eğer insanımızın bir an önce Antakya’ya dönmesini, orada tarihi ve insanı yaşatmayı düşünüyorsanız biz bu görüşünüze olumlu bakamayız.

Vakfımız sadece dini bir vakıf değildir, sosyal ve kültürel anlamda insanlarımızı destekleyen, gelirlerini insanımız ile paylaşan bir vakıftır. Gelirlerimiz zaten sıfırlandı, belirli bir süre daha bu gelirlerden mahrum kalırsak insanımızı oraya döndüremeyiz, ileri ki zamanlarda çok büyük sıkıntılar yaşarız’ diye cevapladım. Bunun üzerine sayın bakanımız ‘evet haklısınız’ dedi.

Sayın Bakanımızın yanında oturan vakıflar azınlık temsilcimiz Sayın Can Ustabaşı da benim düşüncelerime destek vermiştir. Bu süreçte yapılan ve yapılmakta olan değerlendirme toplantılarında yapılan karşılıklı istişareler ile Sayın Bakanımız ve temsilciler olarak görüş birliğine her zaman varılmaktadır. Bu sürecin akabinde Kültür ve Turizm Bakanlığının tescilli eserler için açmış olduğu proje hibe desteği programına başvurmuş bulunuyoruz.

‘‘Kültürel Miraslara Sahip Çıkmaya ve Vakıflara Destek Olmaya Devam Etmektedirler’’

Kadasetli Antakya Patriğimiz 10. Yuhanna’nın bölgemizdeki vekili olan Sayın Peder Pavlus Orduluoğlu ile birlikte bu hafta içerisinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Gökhan Yazgı, Hatay Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, İl Kültür Müdürümüz Sayın Hüsnü Işıkgör ile yapmış olduğumuz istişarede özellikle Kilisemizin tarihi ikonalarının ivedi bir şekilde enkazın altından çıkartılması hususunda bakanlıktan yardım talebinde bulunulmuştur. Bu hususta tarafımıza yardımcı olacaklarını ifade etmişlerdir.

Vakfımız adına da özellikle Hürriyet Caddesi’nde bulunan işyerleri ile alakalı yapılacak çalışmalar ile daha önce sosyal medyada ve basında gündeme gelen hususlar üzerinde tarafımla yeniden müzakerelerde bulunulmuştur.

Basında yazılanların aksine Bakanlığın vakfımızdan işyerlerimiz ile ilgili bu ve buna benzer herhangi bir talebi bulunmamaktadır. Tüm bu açıklamaların ışığında Vakfımız adına da üzüntüyle karşıladığımız basında ve bazı sosyal medya organlarında bahse konu olan içeriği doğru olmayan haberlerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığının ve Sayın Bakanımızın talepleri olmamakla birlikte, bu süreçte Hatay’daki kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkmaya ve vakıflara destek olmaya devam etmektedirler. Bu hususları kamuoyunun bilgisine sunar, sevgi ve saygılarımı sunarım”şeklinde konuştu. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/antakya-vakif-baskanindan-kilise-ve-vakiflarina-ait-tasinmazlarla-ilgili-iddialara-cevap/