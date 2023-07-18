ՔԱՂԴԷԱՑԻ ԿԱԹՈԼԻԿ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԱՏՐԻԱՐՔԻ ԱՅՑԸ / KELDANİ KATOLİK KİLİSESİ PATRİĞİNİN ZİYARETİ

Քաղդէացի Կաթոլիկ եկեղեցւոյ Պատրիարք Կարտինալ Մար Րաֆայէլ Լուիս Սաքօ, 18 Յուլիս 2023, Երեքշաբթի, ժամը 10.45ին այցելեց Հայոց Պատրիարքարան։ Հիւր Հոգեւոր Պետին կ’ըներանար բազմանդամ պատուիրակութիւն մը, որուն մաս կը կազմէր քաղաքիս Քաղդէացի Կաթոլիկ եկեղեցւոյ նորոգ ձեռնադրեալ առաջնորդ Մոնս. Սապրի Անար Եպիսկոպոսը։

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, իր կողքին ունենալով Գերշ. Տ. Արամ Ս. Արքեպս. Աթէշեանը եւ Աթոռոյս միաբաններն ու քահանայ հայրերը, հիւր Պատրիարքը դիմաւորեց Ս. Աստուածածին Աթոռանիստ Մայր Տաճարի մուտքին, ուր երկու հոգեւոր պետեր ողջագուրուեցան։ Ապա կազմուած թափորը Հրաշափառով տաճար առաջնորդեց զոյգ հոգեւոր պետերը եւ կատարուեցաւ ուխտի աղօթք։

Այստեղ մեր Հոգեւոր Պետը ուղերձով մը բարի գալուստ մաղթեց Քաղդէացի Կաթոլիկ եկեղեցւոյ հոգեւոր պետին եւ ընկերակիցներուն եւ իր ուրախութիւնը յայտնեց Հայոց Պատրիարքանիստ Մայր Տաճարի կամարներուն ներքեւ կայացած սոյն պատմական այցելութեան համար։

Ապա խօսք առաւ Կարտինալ Մար Րաֆայէլ Լուիս Ա. Պատրիարքը եւ իր ջերմ ողջոյնները յղեց Ամեն. Ս. Պատրիարք Հօր ու շնորհակալութիւն յայտնեց ընծայուած հանդիսաւոր դիմաւորման եւ ընդունելութեան համար։

Հիւր պատուիրակութեան շարականի երգեցողութենէն ետք, անգամ մը եւս թափոր կազմուեցաւ եւ երկու հոգեւոր պետեր առաջնորդուեցան Պատրիարքարանի դահլիճը։ Յետ հիւրասիրութեան, այստեղ երկու հոգեւոր պետեր եւ իրենց ընկերակիցներ առիթն ունեցան զրուցելու։

Կարտինալ Մար Րաֆայէլ Լուիս Պատրիարքի նուէրին փոխադարցեց Ամեն. Ս. Պատրիարք Հայրը եւ իրեն նուիրեց մեր եկեղեցական գոյքերու մասին անգլերէն հատոր մը եւ փայտեայ ձեռագործ ծաղկաման մը, իսկ նորոգ ձեռնադրեալ Մոնս. Սապրի Անար Եպիսկոպոսին՝ գեղեցիկ լանջախաչ մը։

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Keldani Katolik Kilisesi Patriği Kardinal Mar Raphael Luis Saco, 18 Temmuz 2023, Salı, saat 10:45’te Ermeni Patrikhanesini ziyaret etti. Konuk ruhani öndere, İstanbul Keldani Katolik Kilisesi yeni atanmış Ruhani Önderi Episkopos Mons. Sabri Anar’ın yanı sıra pek çok din adamı eşlik etti.

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, Başepiskopos Aram Ateşyan, Ermeni Patrikliği Rahipler Topluluğu üyeleri ve pederleri S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi girişinde iki ruhani önderi karşıladılar. Daha sonra kurulan dini geçit ile ruhani önderleri kiliseye yönlendirdiler.

Patrik Hazretleri, yaptığı konuşma ile Keldani Katolik Kilisesi ruhani önderi ve beraberindeki din adamlarını selamladı. Patriklik Kilisesi kemerleri altında gerçekleştirilen bu tarihi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ardından Kardinal Mar Raphael Luis bir konuşma yaparak Patrik Hazretleri’ni selamladı ve gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Okunan ilahilerin ardından yeniden kurulan dini geçit ile iki ruhani önder Patrikhane kabul salonuna geçirildi, burada sohbet fırsatı buldular.

Patrik Hazretleri, Kardinal Mar Raphael Luis’in hediyesine karşılık olarak, kilisemizin dini kıyafetleri ve objeleri ile ilgili ingilizce bir kitap ve el yapımı ahşap bir vazo hediye etti. Yeni takdis edilmiş Episkopos Mons. Sabri Anar’a ise bir episkoposluk haçı hediye etti.