Yeni Keldani Başepiskoposu için İstanbul’da Saint Esprit Kilisesi’nde özel ayin

İstanbul (Rûdaw) – Paris Keldani Cemaati Papazı Sabri Anar, Türkiye ve Amed Keldani Cemaati Başepiskopusu olarak göreve başladı.

Yeni başepiskopos için İstanbul Saint Esprit Kilisesi’nde özel bir dini ayin yapıldı.

Dünya Keldaniler Patriği ve eski Irak Keldani Katolikler Birliği Patriği Kardinal Louis Rafael Sako töreni yönetti.

Dini törene Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’dan bine yakın konuk katıldı.

Keldani, Rum, Ermeni, Süryani ve Latin cemaatlarinin ruhani liderleri ile temsilcileri ve çok sayıda İstanbul Keldani Cemaati üyesi de törene katıldı.

Foto: Ömer Sönmez / RûdawTören Keldanice, Arapça, Türkçe ve Fransızca dillerinde yapıldı.

Töreni yöneten Irak Keldani Katolikler Birliği Patriği Kardinal Louis Rafael Sako, Irak Cumhurbaşkanı tarafından azlaedilmesi nedeniyle, Bağdat’taki patriğin karargahından ayrılarak Kürdistan Bölgesi’ndeki bir kiliseye taşınma kararı almıştı.

https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/1607202314