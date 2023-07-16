VİDEO – Diyarbakırlı Ermeniler, ‘Vartavar’ bayramını kutladı

Ermenilerin en önemli beş yortusundan biri olan Vartavar Yortusu Diyarbakır’da da kutlandı. Diyarbakır’da Surp Giragos Ermeni Kilisesinde yapılan ayinin ardından Vartavar bayramının geleneği olarak, cemaate katılanlar birbirlerini ıslattı.

Serhat ÖZDEMİR/ ÖZEL Haber

TİGRİS HABER – Ermenice’de gül anlamına gelen “vart” ile parıltı anlamına gelen “var” sözcüklerinden oluşan Vartavar, Ermenilerin yaklaşık beş bin senedir kutladıkları bir bayram. Bayram “Su bayramı” olarak da anılıyor ve su serpme geleneği Nuf Tufanı’nı anlatıyor. Yurttaşlar birbirlerini suyla ıslatarak eğleniyor. Diyarbakır’da Surp Giragos Ermeni Kilisesinde yapılan ayinin ardından Vartavar bayramının geleneği olarak, cemaate katılanlar birbirlerini ıslattı.

‘Bugün tadını çıkartacağız’

Ayin törenine katılan Dara Günal, bayramın tadını çıkartacaklarını ifade ederek, “Bugün Ermeni takviminin bayramlarından biri olan vartavar bayramıdır, hey yıl 14 Temmuz’a denk gelir. Bu yıl pazar gününe denk geldiği için kutlamalar, bugün yapılıyor. Ermenistan’da bu bayramda ıslanmamış tek bir kişi bile bulamazsınız. Bizde bugün burada tadını çıkartacağız. Bugün bayram hepimize şifa ve kutlu olsun” dedi.

https://www.tigrishaber.com/video-diyarbakirli-ermeniler-vartavar-bayramini-kutladi-88441h.htm