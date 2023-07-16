TJA Lozan’ı tartışıyor: 100’üncü yılda demokrasi inşası konuşulacak

Rojhat Abi

Diyarbakır – Tevgera Jinên Azadi (TJA – Özgür Kadın Hareketi), Lozan’ın 100’üncü yılı nedeniyle Diyarbakır’da “Kadınlar 100. Yılında Lozan’ı tartışıyor” başlıklı bir çalıştay düzenliyor. Birçok ülkeden çok sayıda ismin katıldığı çalıştaya, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol) Mardin milletvekili Beritan Güneş ve eski HDP milletvekili Çağlar Demirel’in yanı sıra birçok sanatçı, siyasetçi ve hukukçu katılıyor.

Basına kapalı üç oturumdan oluşan çalıştayda, Lozan Anlaşması’nın tarihsel ve toplumsal etkilerinin yanı sıra demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasinin yeniden inşası üzerine tartışmalar yürütülecek.

Programın içeriği şöyle;

Oturum: Moderatör Çağlar Demirel Yılında Mitleri ve Gerçekleriyle Lozan( Ayşe Hür)

Li Diji Peymana Lozanê Têkoşîna Çande ya 100 Sali Konuşmacı- Devrim Demir

Lozan Antlaşması’nda Azınlık Dilleri Politikasının Kürt dili ve Lehçelerine Etkisi.

Konuşmacı- Cemile Turhali

Oturum; Lozan Sonrası Kürtler ve Kürdistan.

Konuşmacı- Rojda Yıldız

Lozan Sonrası Ermeni Eğitim Kurumlarındaki Dönüşümün Ermeni Kimliği ve Dili Üzerine Etkileri.

Konuşmacı- Linda Barış

Lozan Anlaşması Sonrası Süryanilerin Durumu.

Konuşmacı- Marta Sömek

Lozan Antlaşması Sonrası Alevilerin Durumu.

Konuşmacı- Yüksel Mutlu

Oturum: Moderatör- Dilan Aydın

Forum- Tartışma Bölümü

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