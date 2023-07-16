O binanın önünde 130 yıllık bir fotoğraf

Ali Gündoğdu

Kocaeli‘nin önemli tarihi miraslarından biri olan İzmit Tepecik Mahallesi Acısu Parkı mevkiindeki Fransız Mektebi (Sörler Okulu) bilindiği gibi Kocaeli Defterdarlığı ek binası olarak kullanılıyordu.

Tarihi yapı 2022 yılının sonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ön tahsisi yapılarak devredilmişti. Müdürlük ise binanın restorasyon projesinin yapılması için çalışmalara başlamıştı.

Son olarak 11 Temmuz’da gerçekleşen proje ihalesiyle tarihi bina için restorasyon süreci deyim yerindeyse resmen başlamış oldu.

İzmit Acısu mevkiindeki, yıllarca Kocaeli Defterdarlığı’nın misafirhanesi olarak kullanılan, mülkiyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait olan tarihi yapı, bir türle kent kültür yaşamına kazandırılamadı. Oysa bu yapının çoktan bir müze, sergi salonu gibi amaçlarla kullanılması gerekirdi.

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda artan misyonerlik faaliyetleri sonucu, kentlerde hastane, yetimhane, okul ve kilise gibi sosyal yapılar inşa edilmiştir. Misyonerlerin faaliyet alanları içerisinde İzmit ve çevresi de bulunuyordu.

İzmit kent merkezinde, farklı misyoner örgütleri tarafından kurulmuş 3 kurum tespit edilmiştir.

İzmit’teki misyoner yapılarından biri Ste. Barbe Fransız Koleji’dir. Tepecik

Mahallesi’nde bulunan yapı, ilk 1891 yılında Fransız Augustins de l’Assomption misyonerlerince inşa edilen şapelin ve okulun yanması üzerine, 1894 yılında inşa edilmiştir. Yapının mimarının Bedros Nemtse (1830-1913) sanılmaktadır.

Doğu-batı doğrultulu dikdörtgen planlı okul, doğusuna bitişik kuzey-güney doğrultulu kiliseyle birlikte L plan oluşturmaktadır.

Eğimli arazi üzerine inşa edilen okulun kuzey cephesinin zemin katı, kaldırım kotunun altında kalmaktadır. Beşik çatılı okul binasının eski fotoğraflarında, çatısının ortasında korkulukla çevrili bir açıklığın olduğu görülmektedir

Doğu-batı doğrultulu kilisenin ana giriş kapısı batı cephesinin kuzeyindedir. Batı cephe, giriş kapısının devamında, altta basık üstte sivri kemerli ikili pencere sırasından sonra, okulun

doğu cephesiyle birleşmektedir. Kilisenin kuzey cephesinin orta aksı, yanlarda kesme taş kaplamayla belirginleştirilmiş, bu aks içte sivri kemerli ve rozet pencereyle düzenlenmiştir. Kilise içte 2 katlıdır. Birinci katın batı duvarının kuzey ucunda, okulla bağlantı sağlayan kapı vardır.

Fransız Papaz Okulu’nun yapıldığı dönemde, İzmit sahilinde bir de Gregoryan Ermeni Okulu bulunuyordu. Sadece fotoğraflarda kalan o bina yıkıldı.

Bugünkü Yenidoğan’da Aya Pandemon Manastırı da bulunuyordu. Ancak bugüne kadar gelmedi.

1-Fransız Koleji, 1894 yılından bu yana dimdik ayakta kalmayı başardı

2-Fransız Papaz Okulu’nun öğrenci ve papazlarından oluşan orkestrası

https://demokratkocaeli.com/makale/15755590/ali-gundogdu/o-binanin-onunde-130-yillik-bir-fotograf