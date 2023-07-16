Gedefi Kilise Mağarası’nda talan: Mozaikler söküldü, fresk tahrip edildi

‘HER GEÇEN GÜN BİRAZ DAHA EKSİLİYOR’

Her yıl inceleme yaptığı Gedefi Kilise Mağarası’nda kaçak kazı tahribatıyla yıllar içinde ortaya çıkan değişimi gözlemlediğini anlatan ADDK Başkanı, rehber Tuncer Koç, “Koruma altına alınmayan, kaderine terk edilen mağara kiliseyi ne zaman ziyaret etsem definecilerin kaçak kazı yaparak açtıkları yeni çukurlar, tahrip ettikleri yerler görüyorum. Arkeoloji ekibi gibi çalışan bu illegal gruplar, bu yıl da yeni bir kuyuyu ortaya çıkarmışlar. Önlem alınması için girişimlerde bulunduk, ama yine de bir sonuç çıkmadı. Gündoğmuş’a 10 kilometre mesafedeki bu tarihi mekan ilgisizlikten ve kaçak kazılar yüzünden her geçen gün biraz daha eksiliyor, yok olmaya yüz tutuyor” dedi.

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