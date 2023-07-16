Dağlık Karabağ’da gerilim: Azerbaycan Rusya’yı suçladı; Moskova üçlü zirve önerdi

euronews

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde buluştu

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Dağlık Karabağ sorununu görüşmek üzere Brüksel’de biraraya gelirken bölgedeki etkinliğini kaybetmek istemeyen Rusya, Moskova’da yeni bir zirve yapmayı önerdi.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde buluştu.

Görüşme sonrası Michel, yaptığ kısa yazılı açıklamada “Görüş alışverişimiz yine açık, dürüst ve kapsamlıydı,” ifadelerini kullandı.

Michel her iki lidere de durumu geri dönülemez şekilde normale çevirmek için cesur adımlar atmaya çağırdı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da görüşmenin özellikle Dağlık Karabağ’da kötüleşen insani krize odaklandığını ve her iki tarafından varolan sorunları çözmek için çabaları arttırma konusunda anlaştığı belirtildi.

Salı günü Azerbaycan Ermenistan Kızılhaçı üzerinden kaçakçılık yapıldığı gerekçesiyle yolu kapatmıştı.

Çarşamba günü Amerik Birleşik Devletleri, Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan tek yol olan Laçin koridorunun açılması çağrısında bulunmuştu.

Cuma günü ise Kızılhaç bölgeden tıbbi tahliyelere tekrar başlayabildi.

Toplantı sonrası Michel, Aliyev ve Paşinyan ile yazdan sonra Brüksel’de bir toplantı daha organize etmek istediğini belirtirken İspanya’da yapılacak olan Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un da yer alacağı beşli bir görüşme yapmayı da önerdi.

Azerbaycan Moskova’yı suçladı

Avrupa Birliği’nin Azerbaycan ve Ermenistan’ı “şiddet ve sert söylemlerden” kaçınmaya çağırmasından kısa sü re sonra Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki ateşkes anlaşmasına uymadığını söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, “Ermenistan anlaşmanın birçok hükmünü yerine getirmedi ve Rusya da yükümlülükleri çerçevesinde bildirinin tam olarak uygulanmasını sağlamadı” denildi.

Moskova’dan zirve önerisi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından Batılı ülkelerin ve özellikle Avrupa Birliği’nin bölgeye ilgisi arttı.

2020 yazında altı hafta süren sıcak savaşta Moskova’nın aracılığı ile ateşkese varılmıştı.

Ağır kayıplar veren Ermenistan Dağlı Karabağı’ın bir kısmından vazgeçmeyi kabul etmişti.

Rusya da bölgeye asker sevkederek Ermenistan ve Karabağ arasındaki geçişleri garanti etme söz vermişti. Fakat Erivan, Moskova’yı bu sözünü yerine getirmemekle suçluyor.

Bölgedeki etkinliğini yeniden kazanmak amacıyla Rus Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü dışişleri bakanları ile üçlü bir zirve organize etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Ayrıca kalıcı bir barış anlaşması imzalanmas için Rusya-Ermenistan-Azerbaycan üçlü zirvesi yapmayı önerdi.

Euronews