Martinengo Tabyanı, Ermeni Kilisesi ve Carmelit Kilisesi ziyarete açıldı

Martinengo Tabyanı, Ermeni Kilisesi ve Carmelit Kilisesi yeniden turizme kazandırıldı.

Söz konusu tarihi yerler düzenlenen açılış etkinliği ile ziyarete açıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay böylesi tarihi alanların ziyarete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Uluçay, kentin bunu hak ettiğini vurguladığı konuşmasında, belediyenin tüm sıkıntı ve zorluklara rağmen kenti daha ileriye taşımak için çaba göstereceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, da AB destekli çalışmaların 4 yılın sonunda neticelenip belediye ile işbirliği içinde tarihi yerlerin açılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bakan Ataoğlu, belediye ile işbirliği içinde çevre temizliği konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, amaçlarının Mağusayı hakettiği noktaya taşımak olduğuna vurgu yaptı.

Tarihi yerlerin ziyarete açılmasının hem turizme hem de esnafa katkı sağlayacağına olan inancını dile getiren Ataoğlu, belediye ile işbirlikleri sayesinde yakın zamanda tünelin açılacağını, liman kapısının da eski haline dönüştürüleceğini söyledi.

Martinengo Tabyanı, Ermeni Kilisesi ve Carmelit Kilisesi 17 Temmuz Pazartesi gününden itibaren 09.00- 17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

BRT