T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİNDEN

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİNDEN

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/709 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/709 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı ve Niteliği: İstanbul İl, Sarıyer İlçe, Uskumru Mahalle, Kilise Mevkii, 843 Parsel, C Tipi Blok 20 Nolu Bağımsız Bölüm olan taşınmazın 1/1 Hissesidir.

Adresi : Uskumru Mahallesi, Şht. Tevfik İnan Sokak No:20 Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 20.000.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2023 – 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2023 – 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/10/2023 – 13:51

Bitiş Tarih ve Saati : 18/10/2023 – 13:51

26/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01858668

https://www.aksam.com.tr/resmi-ilanlar/t-c-istanbul-gayrimenkul-satis-icra-dairesinden/haber-1382501