Reuters: Kanada, Türkiye’ye uygulanan ihracat kısıtlamalarını yeniden görüşmeye başladı

Reuters: Kanada, Türkiye’ye uygulanan ihracat kısıtlamalarını yeniden görüşmeye başladı

Reuters, Kanada’nın, NATO Liderler Zirvesi’nin ardından Türkiye’ye yönelik uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırmak için görüşmelere tekrar başladığını aktardı.

Türkiye’nin Litvanya’da yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması sonrası Kanada’nın ihracat kısıtlamalarına ilişkin görüşmelere yeniden başladığı başladığı belirtildi.

Reuters’a konuşan bazı kaynakların verdiği bilgiye göre, Kanada, Türkiye’ye uyguladığı kısıtlamaları kaldırma konusunda adım attı.

‘İHA PARÇALARININ SATIŞI’ KISITLAMASI

Kaynaklar, Kanada’nın, Ankara’nın İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesinden sonra Türkiye ile bazı İnsansız Hava Aracı (İHA) parçalarının satışı için uygulanan kısıtlamalar için görüşmelere devam etme kararı aldığını söyledi.

Reuters haberinde, “Görüşmelere aşina olan ama detayları hakkında basına konuşmaya yetkisi bulunmayan kişi, Türkiye’nin savunma sanayisi için potansiyel olarak önemli bir hamle ile NATO üyesi Kanada’nın optik ekipmanlar da dahil İHA parçaları üzerindeki ihracat kontrollerini kaldırmak üzere görüşmelere yeniden başlamayı kabul etti” ifadelerine yer verdi.

“KONTROLLER DEVAM EDİYOR”

Haberde, ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun ofisinden yapılan açıklamada, ‘önemli sebeplerle getirilen’ ihracat kontrollerinin devam ettiği belirtildiği yazıldı.

Buna göre, Kanada Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil Vilnius’taki ortaklarımızla İsveç’in NATO üyeliğini konuştu. Kanada, Müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımlar konusunda herhangi bir kısıtlama, engel veya yaptırım olmaması gerektiği ilkesine bağlılığını sürdürüyor” denildi.

Türkiye Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili ise NATO ülkelerinin birbirlerine ihracat sınırlamaları getirmelerinin ‘kabul edilemez’ olduğunu ve ‘Vilnius Zirvesi’nde bu konuda belli bir ilerleme kaydedildiğini’ aktardı.

2020 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalardan sonra Kanada, İHA praçalarının Azerbaycan tarafından kullanılmasından dolayı satışına yasak getirmişti.

BirGün Gazetesi