Irak Cumhurbaşkanı, Keldani Kilisesi Patriği’ni azletti

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid’in Irak Keldani Kilisesi Patriği’ni azletmesi ülkede tartışma yarattı. Reşid’in imzasıyla çıkan yeni kararnameyle daha önce göreve getirilen Patrik Luois Sako’nun atanması iptal edildi. Kararnameye ilişkin yapılan açıklamada, anayasal bir durumu düzeltmek amacıyla iptal edildiği belirtildi. Karar ülkede tartışmalara neden olurken, Hristiyanlar karar karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid’in Irak Keldani Kilisesi Patriği’ni azletmesi ülkede tartışma yarattı.

Irak Cumhurbaşkanı Reşid’in imzasıyla çıkan yeni kararnameye göre Keldani Kilisesi Patriği Luois Sako’yu daha önce göreve getiren kararname iptal edildi.

Kararnameyle ilgili Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kararnameyi iptal etmek anayasal bir durumu düzeltmek içindi. Daha önce çıkarılan kararnamenin hiçbir yasal ve kanuni dayanağı bulunmuyordu ve Irak’taki diğer kilise ve bileşen başkanları da benzer kararnameler talep ediyor. Dini kurum, hükümet kurumu, başındaki dini kişi de devlet memuru kabul edilemez.”

Cumhurbaşkanı Reşid tarafından çıkarılan kararname ülkede tartışmalara neden olurken, söz konusu kararnamenin daha önce benzeri olmadığı yorumları yapıldı.

“Hristiyanlar karar karşısında şaşkın”

Irak Keldani Patrikliği de konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Irak’taki tüm Hristiyanlar, Irak tarihinde benzeri olmayan söz konusu kararı şaşkınlıkla izledi. Bu kararı, ayrıca Irak ve dünyadaki köklü Keldani Patrikliğine karşı kötü niyetli siyasi karar olarak sayıyorlar.” ifadeleri kullanıldı.

Irak’ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani tarafından 2013 yılında çıkarılan kararnameyle Luois Sako, Keldani Kilisesi Patriği olarak atanmıştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Reşid tarafından alınan kararın ise Şii milis gruplara yakınlığıyla bilinen Hristiyan Babiliyyun Hareketi’nin baskısı sonucu alındığı iddia ediliyor.

Babiliyyun Hareketi lideri Reyyan Keldani ile Keldani Patriği Sako arasında daha önce sözlü tartışmalar yaşanmıştı.

https://www.sondakika.com/dunya/haber-irak-cumhurbaskani-keldani-kilisesi-patrigi-ni-azl-16117011/#google_vignette