Ermeni Soykırımı’nı anlatan animasyon film Amerika’daki sinemalarında gösterilecek (Video)

Ermeni Soykırımı’nı konu alan animasyon filmi “Aurora’nın Şafağı” Kuzey Amerika’da sinemalarda gösterilecek.

“Style.news.am” sitesinin haberine göre Bars Media Films, “Aurora Dawn” filminin Kuzey Amerika sinemalarındaki prömiyerini hakkında duyuru yaptı. 11 Ağustos’ta New York’ta Village East’te, 18 Ağustos’ta Los Angeles’ta Laemmle Glendale’de ve 1 Eylül’de Toronto’da Hot Docs Ted Rogers’ta Angelika ve New Plaza Cinema’nın ekranlarına çıkacak. Yönetmen Inna Sahakyan, seyircilerin sorularını yanıtlamak için galalara bizzat katılacak.

Film, Ağustos ve sonbahar aylarında ABD ve Kanada’nın diğer şehirlerinde de gösterilecek.

Bu uzun metrajlı film, Ermenistan’da çekilen ilk animasyon belgesel filmdi ve Oscar’a aday gösterildi. İlk gösterimi IAFF 2022’de yapılan film, 10’dan fazla ödül kazanarak festivalin favorisi oldu.

Yönetmen Inna Sahakyan, “Ermeni Soykırımı, halkımın bitmez tükenmez acısıdır” dedi.

Açıklamasında Sahakyan, ayrıca, şu ifadelere yer verdi:

“Ermenileri sadece milletin kurbanları olarak gösterecek hikayeler anlatmaktan korkuyordum. Ancak Aurora Mardiganyan’ın röportajını gördükten sonra, bu kadının Soykırım’dan sağ kurtulduğunu ancak kurban olmayı reddettiğini anladım. “Aurora’nın Şafağı’nda” yaratmak istediğim karakter buydu: dayanıklı, güçlü ve aynı zamanda heyecan verici.”

ERMENİ HABER AJANSI