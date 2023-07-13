15 ABD’li öğretmen Ermenistan’da Soykırım eğitimi alıyor

Amerikan “Soykırım Eğitim Projesi” organizasyonu, Yerevan’daki Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü işbirliğiyle 9-14 Temmuz 2023 tarihinde ABD’li öğretmenler için bir eğitim programı düzenliyor.

Soykırım Enstitü-Müzesinin aktardığı bilgilere göre eğitim Ulusal Soykırım Enstitüsü’nün konferans salonunda anlatım-uygulamalı eğitim formatında düzenleniyor.

Ermeni Soykırımı’nın tarihsel, yasal, sosyo-psikolojik perspektifleri katılımcılara sunulurken, bu suçun Türkiye tarafından inkar edilmesinin uzun vadeli etkisi, devletin cezasız kalması ve Ermenistan Cumhuriyeti çevresindeki mevcut siyasi ve ekonomik durum üzerindeki etkisi gösteriliyor.

Artsakh (Karabağ) meselesine, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ ve Ermenistan Cumhuriyetlerine yönelik saldırganlığına ayrı dersler ayrıldı.

Programa bu yıl 15 farklı ABD eyaletinden 15 öğretmen katılıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/07/13/ABD-öğretmen-Ermenistan-Soykırım/251790