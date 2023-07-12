Yapay Zekanın, Kutsal Kitap’ı Yeniden Yazabileceği İddia Edildi

Yapay zekanın kötüye kullanımına ilişkin endişeler, önde gelen bir profesörün açıklamalarının ardından yeniden arttı. Tarih profesörü Yuval Noah Harari, yapay zekanın sadece birkaç yıl içinde yeni bir Kutsal Kitap yazabileceğini belirtti.

Dünya Ekonomik Forumu’na katkıda bulunan Yuval Noah Harari, yapay zekanın dünya çapında kabul gören yeni bir dini kitap yazabileceğini söyledi. Harari’nin tahmini, Hristiyanlar arasında endişeye neden oldu. ‘‘Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği’’ adlı yakın tarihli bir forumda fikirlerini sunan Harari, ‘‘Yapay zeka, yeni fikirler üretebilen ilk teknolojidir. Yakın zamanda Kutsal Kitap gibi kabul edilebilir olan yeni kavramlar ve inançlar ortaya çıkabilir. Yeni inançların ortaya çıkmasında yapay zeka yeni fikirler yaratabilir. Tarih boyunca dinler, insanüstü bir zeka tarafından yazılmış bir kitaba sahip olmayı arzuladı. Günümüzde yapay zeka bunu gerçekleştirebilir. Birkaç yıl içinde yapay zeka tarafından oluşturulan yeni dinleri görebiliriz’’ dedi.

Bu açıklamalar Harari için sadece bir tahmin değil. Tanrı Sözü’ne aykırı sözlerle tanınan Harari, birkaç yıl önce Kutsal Kitap’ı küçümseyerek, ‘‘Yüzyıllar önce, milyonlarca Hristiyan kendilerini besleyen mitolojik bir balonun içine kilitledi ve Kutsal Kitap’ın gerçekliğini sorgulamaya cesaret edemedi. Kutsal Kitap sadece bir kurgudur. Milyarlarca insan bu hikâyelere binlerce yıl boyunca inanmaya devam etti’’ dedi.

Tüm bu iddialara rağmen yapay zeka olumlu sonuçlara neden olabilir. Örneğin, Müjde’nin (Tanrı Sözü) duyurulmasında bir araç olabilir. ABD ve Kanada’daki kiliselerden oluşan bir dernek olan Missio Nexus’un başkanı Ted Esler, yapay zekanın büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Esler, ‘‘Yapay zekanın yakın zamanda müjdecilerin yerini alacağını düşünmüyorum. Ancak etkisi büyük olacaktır. Hizmetimizde sınırsız fırsatlar yaratabilir. Örneğin, Kutsal Kitap tercümanları zaten yapay zeka kullanıyor. Çevrimiçi sohbet robotları insanları 4 bin’den fazla dilde Kutsal Kitap ve Hristiyan kaynaklarına yönlendirebilir’’ dedi. Bundan dolayı kilise liderleri, Hristiyanların yapay zekanın kontrolünün arkasında kimin olduğuna dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyor. Esler, ‘‘Sistemlerimiz, hizmetlerimiz ve yapılarımız insanlar yerine Tanrı’nın pilot koltuğunda olmasına izin veriyor mu?’’ diye sordu. (CBN)

https://haber.sat7turk.com/yapay-zekanin-kutsal-kitapi-yeniden-yazabilecegi-iddia-edildi/