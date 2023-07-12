Tarabya Surp Andon Kilisesi’nde Kutsal Ayin

Padovalı Aziz Antuan Yortusu münasebetiyle İstanbul ve Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan 18 Haziran 2023 Pazar saat 11:00’de Tarabya’da Aziz Antuan’a adanmış olan kilisede Kutsal Ayin sundu.

13 Haziran’a denk gelen Padovalı Aziz Antuan Yortusu, Babalar gününe denk gelen 18 Haziran Pazar gününde kutlandı. Bu Kutsal Ayin’e Başrahip Vartan Kazancıyan, Başrahip Apraham Fıratyan, Der Hayg Aram Çekiç katılım gösterdiler. Kutsal Ayinde; Der Hagop Avk. Sargavak Minasyan, Gisasargavak Jan Acemoğlu ve tbir Can Yontan hizmet ettiler. İlahiler Zaven Ağay yönetiminde Vosgeperan korosu tarafından seslendirildi. Apeloğlu Andon Vakfı Başkanı Aleks Kalpakçıyan ve bazı vakıfların mütevelli heyeti üyeleri ve imanlılar Kutsal Ayin’de hazır bulundular.

Kutsal Ayin’den sonra kilisenin bahçesinde ikramlar ve bir paylaşım yemeği sunuldu.

https://haber.sat7turk.com/tarabya-surp-andon-kilisesinde-kutsal-ayin/