Richard G. Hovannisian hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü bilim insanı Profesör Richard G. Hovannisian, 10 Temmuz’da Los Angeles’ta 90 yaşında vefat etti.

HovannisianUCLA’de Modern Ermeni Tarihi Bölümü profesörüydü ve aynı zamanda kürsünün kurucusuydu

Derlediği “Tarihi Kentler ve Ermeniler” dizisi en bilinen çalışmaları arasındadır. Dizinin bazı kitapları Aras Yayıncılık tarafından basıldı, diğer kitapları da yayın programında.

Çalışmaları arasında 14 ciltlik bu serinin yanı sıra, ‘Armenia on the Road to Independence’, dört ciltlik ‘Republic of Armenia’ da vardır. Hovannisian ayrıca Ermeni tarih ve kültürü, Ermeni Soykırımı, Ortadoğu ve İslam alanlarında çalışmalara da imza atmıştı.

1990’da Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi’ne seçildi; Erivan Devlet Üniversitesi ve Artsakh (Karabağ) Devlet Üniversitesi’nden fahri doktoraları bulunmaktadır.

Richard Hovannisian, Ermenistan’ın bağımsızlık sonrasındaki ilk Dışişleri Bakanı ve Miras Partisi’nin lideri Raffi Hovannisian’ın da babasıdır.





https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28864/richard-g-hovannisian-hayatini-kaybetti?fbclid=IwAR3FC1V9_RJo7KJLbwk_UjTT30XUXEK6x7-TnaEuqMWYKbbp-MJFfjYU7IQ