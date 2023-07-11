Meşhur Ermeni bilim adamı Richard Hovhannisyan vefat etti

Dünya çapında tanınmış bir bilim insanı, tarihçi, siyasetçi Raffi Hovhannisyan’ın babası Richard Hovhannisyan, 90 yaşında Los Angeles, ABD’de vefat etti.

Ermenistan Stratejik ve Ulusal Araştırmalar Merkezi’nin yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10 Temmuz’da 90 yaşında Los Angeles, ABD’de, dünya çapında tanınmış bir bilim insanı, Ermenistan Ulusal Akademisi akademisyeni, Kaliforniya Devlet Üniversitesi’nde modern Ermeni tarihi bölümünün kurucusu ve ilk başkanı, “Ermenistan Cumhuriyeti” adlı dört ciltlik eserin yazarı ve Ermeni Soykırımı ve tarihi vatanı hakkında birçok kitap yazan Richard G. Hovhannisyan hayatını kaybetti.”

ERMENİ HABER AJANSI