ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՒ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻՆ ԳԸՆԱԼԸ ԿՂԶԻԻ ՄԷՋ / MenkYerkEnk DİNLETİLERİ KINALIADA’DA DEVAM EDİYOR

Sevan Ataoğlu

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր հովանաւորութեամբ եւ օրհնութեամբ կազմակերպուած «Մենք ԵՐԳենք » խորագրեալ երաժշտական երեկոյթներու առաջինը տեղի ունեցած էր անցեալ շաբաթ Գնալը Կղզիի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ մէջ։ Իսկ, այս Չորեքշաբթի, 12 Յուլիսին, ժամը 21.00-ին, երկրորդ համերգը տեղի կ՚ունենայ, մասնակցութեամբ՝ Միքայէլ Էքմէքճիի եւ Պարետ Չաղլըչուպուքճուի։ Այս համերգին եւս ունկնդիր հասարակութիւնը պիտի գտնէ դասական եւ տոհմիկ երգեցողութիւններէ օրինակներ եւ գեղեցիկ անակնկալներ։

Նախորդ համերգներէ տարբեր ըլլալով, սոյն համերգի ընթացքին Պարետ Չաղլըչուպուքճուն, որ իր ուսման կը հետեւի երաժշտական ու գեղարուեստական մարզէ ներս, հանգամանօրէն հակիրճ տեղեկութիւններ պիտի փոխանցէ իր մատուցած աշխատութեանց մասին։

Ձեռնարկը կազմակերպուած է Կղզեաց Հոգեւոր Հովիւ՝ Հոգշ. Տ. Յարութիւն Վրդ. Տամատեանի եւ Սեւան Աթաօղլուի կողմէ, իսկ երաժշտական հորխրդատուն է Լուսաւորիչ Դպրաց Դաս Երգչախումբի վարիչ եւ երաժշտութեան դասատու Յակոբ Մամիկոնեան:

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak 2 himayesinde düzenlenen “Menk YerkEnk” başlıklı müzikli gecelerin Yaz 2023 programının ilki geçtiğimiz hafta gerçekleşti. 12 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00’de Michael Ekmekçi ve Bared Çağlıçubukçu katılımıyla ikinci konser gerçekleşecek. Dinleyenler bu konserde de klasik ve halk eserlerinden örnekler ve güzel sürprizler bulacaklar. Önceki konserlerden farklı olarak bu konserde müzik ve sanat alanında çalışmalarını sürdüren Bared Çağlıçubukçu yorumlayacağı eserler hakkında kısa bilgiler de verecek.

Gençlerin müzik aracılığı ile kendilerini ifade etmelerini, bir araya gelmelerini amaçlayan Facebook/Մենք Երգ.ենք menkyerkenk organizasyon sorumluluğunu Harutyun Vartabed Damadyan ve Sevan Ataoğlu üstlenirken, müzik danışmanlığını Lusavoriç Korosu şefi Hagop Mamigonyan yürütmektedir.

Dinletilerimiz halkımıza açıktır.