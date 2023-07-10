Ermenistan’da Altın Kayısı film festivali başladı

20. Altın Kayısı’nın açılış töreni, 9 Temmuz’da Karen Demirciyan Spor ve Konser Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

Festival, Geraldine Chaplin ve Samvel Tadevosyan’ın rol aldığı Luca (Yönetmen: Jessica Woodworth) ile başladı.



Festival bu yıl Avrupa sinemasının önemli isimlerinden Dardenne kardeşler, modern bağımsız sinemacılığın temsilcilerinden Lav Diaz, Japon sinema sanatının önemli isimlerinden Takeshi Kitano, ünlü İngiliz film yapımcısı Jeremy Thomas ve daha birçok ünlü sinemacıyı ağırlıyor.

Festival bu yıl Ermeni sinemasının yüzüncü yılına denk geliyor ve bu nedenle festival, bu iki önemli kilometre taşına özel bir saygı duruşunda bulunacak. İki düzineden fazla Ermeni filmi çeşitli kategorilerde gösterilecek ve bahsi geçen 100. yıldönümüne ithafen özel bir program da sunulacak. Festival, kuruluşundan bu yana geçen yirmi yılı kutlamak için, Kanadalı-Ermeni yönetmen Atom Egoyan’ın Calendar (1993) filminin renkli versiyonunun gösterimiyle sona erecek. Festivalde her zamanki gibi pek çok ülkedenfilmler gösterilecek.

Festivalin uzun metrajlı yarışma jürisinin başkanlığını, Venedik Film Festivali’nde “Altın Aslan” ödülünü kazanan ünlü Filipinli yönetmen Love Dias yapıyor. Kısa yarışma programının jüri başkanı ise, Oscar ödüllü yapımcı Jeremy Thomas.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28861/ermenistan-da-altin-kayisi-film-festivali-basladi