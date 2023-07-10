Besbelli ki bu kadın Erzurum’u yoracak!

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Haşim Nurgazi

Orhan Pamuk, “Osmanlı Ermeni ve Kürtleri katletti” dedikten sonra Nobel aldı, Meral Danış Beştaş da, “Erzurum bir Ermeni şehriydi” diyerek Nobel peşinde mi koşuyor?

Besbelli ki bu kadın Erzurum’u yoracak!

Soru şu:

Erzurumlu Kürt seçmen, Meral Danış Beştaş’ın vekil olması için oy verirken, gün gelir Meral Danış Beştaş ekranlara çıkıp, “… aslında Erzurum bir Ermeni şehriydi” diyeceğini hesaba katmış mıydı?

Hiç zannetmiyorum.

Zira, Meral Hanıma oy verdiğini bildiğim ama aynı zamanda asla bu ülkenin bölünüp parçalanmasını istemeyen onlarca yüzlerce Kürt tanıyorum.

Hepsi de öz be öz Erzurumlu, hepsi de bu vatanı seviyor.

Meral Danış Beştaş’ın durup dururken Ermeni seviciliğine öykünmesi, yetmezmiş gibi coğrafyaya ve tarihe bühtan etmesi, elbette Ermeni muhiplerini sevindirir, ama asla Erzurumlu Kürtlerden aferin almaz.

Nitekim tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

İlk çıkışı MHP milletvekili Kamil Aydın yaptı, ardından sivil toplum örgütlerinden yağmur gibi eleştiri ve kınama geldi.

Besbelli ki Meral Danış Beştaş, bundan böyle de boş durmayacak, ha bire Erzurum halkının sinir uçlarına basacak.

Sıradan bir siyasetçi ya da milletvekili değil.

Yeşil Sol’un yani HDP’nin tepe yöneticilerinden biri… Meclis’te partisinin grup başkan vekili zaten…

Erzurum halkı adına ya da “ben o şehrin vekiliyim” deyip, Erzurum adına ahkam kesip ileri geri, yalan yanlış konuşmasa, bize ne siyaseten ne düşündüğü ve terör örgütü PKK’ya nasıl sempati duyduğu…

Vakıa o ki: Meral Danış Beştaş, Erzurum milletvekili…

Ama onunla aynı düşünce ikliminde olan Kürt seçmen sayısı, bu şehirde zorlasan bir elin parmaklarını geçmez.

Meral Danış Beştaş, protest ruhlu militanlı yapılı bir kadın siyasetçi…

Ne Erzurum’u bilir ne de Erzurum’un Kürt seçmeninin iç dünyasını…

“Git aday ol” dedi Kandil, O da geldi aday olup seçildi.

Hepsi bundan ibaret…

Görüyoruz.

Kendisi gibi düşünmeyenlerle diyaloğa kapalı; kesin inançlı, iflah olmaz bir PKK müdafi…

Türk Kürt fark etmez…

Analar ağlamasın, ocaklara ateş düşmesin yerine, yangına körükle nasıl giderim siyasetinin önemli bir mimarı Meral Danış Beştaş…

Kaostan besleniyor, krizde ısınıyor.

Müslüman Türk-Kürt kasabı Ekmekçiyan yaşasaydı, kim bilir Meral Danış Beştaş’la nasıl gurur duyardı.

Şunu sorarak yazıya nihayet vermek istiyorum:

Orhan Pamuk, aslında üçüncü sınıf bir romancı olmasına rağmen Nobel Edebiyat Ödülü aldı.

Öncesinde planlı bir şekilde Avrupa basınına demeçler verirdi, Dedi ki:

“Türkiye’de üç milyon Ermeni iki milyon da Kürt devlet tarafından katledildi.”

Hemen anlamıştık ki Orhan Pamuk’a, büyük bir ödül gelecek.

Öyle de oldu nitekim…

Peki Meral Danış Beştaş neyin peşinde?

Edebiyat olmayacağına göre, yoksa Nobel Barış Ödülü’ne mi layık görülecek?

https://www.palandokengazetesi.net/besbelli-ki-bu-kadin-erzurum-u-yoracak_46902m.html