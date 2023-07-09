KONSER SONRASI AKŞEHİR TURU

64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir Açık Hava Tiyatrosu’nda binlerce kişiye konser veren Sakiler Grubu üyeleri, konser sonrasında Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya eşliğinde şehir turu yaptılar.

Takkasızlar Konağı, Tarihi Akşehir Evleri’nin bulunduğu sokaklar, Tarihi Ermeni Kilisesi ve Nasreddin Hoca Evi’ni ziyaret eden grup üyelerine Başkan Akkaya da bilgi aktarımında bulundu. Binlerce kişiye konser vermekten mutluluk duyduklarını ve şehri de çok beğendiklerini belirten grup üyeleri, Akşehir’den unutulmaz anılarla ayrılacaklarını söylediler.

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