SBB Başkanı Mustafa Demir yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi Cami ve Turistik Otel Yanyana Olabilir Mi!

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in, Atakum Marinada imar tadilatında Cami alanı olarak belirlenen yerin hemen bitişiğindeki alanı turistik otel için satışa çıkarması tepkilerle birlikte yeni bir tartışmaya sebebiyet verdi.

Yapılan imar tadilatında cami ve turistik otelin yan yana olmasının mümkün olmadığını dile getiren uzmanlar “Cami ile otelin ikisinin de mevcut yeşil alana yerleştirilmesi camiden vaz geçmek anlamına gelir.” Diye görüş belirtirken cami ile turizm belgeli otelin bir arada planlanmasının mümkün olmadığı dile getiriliyor.

ATAKUM DİRİLİŞ PLATORMU’YLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Atakum’a cami yapılması için bir araya gelen Atakum Diriliş Grubu’yla Haziran 2021 tarihinde yaptığı görüşmede Atakum Sahiline iki camii, üç kumsal mescidi sözü veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bu sözünü de unuttu.

Atakum Diriliş Grubu, Atakum Sahilinde 25 km’lik insanların en çok tercih ettiği sahil kesiminde hiç mescit bulunmadığına ve birden fazla kilise olduğuna da dikkate çekerek Atakum Sahiline cami talep dilekçesini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e vererek bu eksikliğin giderilmesi arz etmişti.

BİR CAMİ ÜÇ MESCİD SÖZÜ VERMİŞTİ

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Diriliş Grubu’nun ziyaretinde Atakum sahiline iki adet Cami ve üç adet mescidin projelendirildiği ve yer belirleme çalışmalarının devam edildiğini ve ettiğini yaz sezonunun bitmesiyle inşaata başlanacağını belirtmişti.

BAŞKANA MÜTEŞEKKİRİZ

Atakum Diriliş Grubu söz konusu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Başkan Mustafa Demir yüzümüzü güldürdü. Atakum Sahili bir plajdan çok tüm Atakumlunun buluşma alanıdır. Bu alanda eksik olan, yıllardır beklenen, özlem duyulan adımın sonunda atılacağı haberi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bizleri güler yüz ile karşılayan ve talebimizi yerine getirme sözü veren Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diyerek ziyaretten beklenilen maksadın hasıl olduğunu kaydetmişti.

Uzmanlar, “Yapılan imar tadilatında cami ve turistik otel yan yana. İkisi se mevcut yeşil alana yerleştirildi. Cami yeri duruyor. Otel için ayrılan alan satışa çıkartıldı. Ayrıca cami ile turistik otel yan yana nasıl olacaksa. Turistik otel demek, turizm belgeli otel demektir” şeklinde görüş belirtiyor.

https://www.akasyam.com/sbb-baskani-mustafa-demir-yeni-bir-tartismanin-fitilini-atesledi-cami-ve-turistik-otel-yanyana-olabilir-mi-189503/