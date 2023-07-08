İzmir Büyükşehir Belediyesi açıkladı! Kilisedeki partiyle ilgimiz yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aziz Vukolos Kilisesi’nde düzenlenen parti ile ilgili olarak açıklama yaptı. Kilisedeki partiye hem Rum Ortodoks toplumu hem de siyasi isimler tepki göstermişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla ilgi açıklaması haberimizde.

İzmir’in en eski kiliselerinden biri olan Aziz Vukolos Kilisesi‘nde Gaia Project tarafından düzenlenen elektronik müzik etkinliği, tartışmalara yol açtı. Etkinlik, Rum ve Ortodoks toplumundan da eleştiriler almıştı. Yaşanan olayın ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kilisedeki etkinlikle ilgili olarak yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kilisenin tarihi ve dini önemine saygı duyduğu ve böylesi bir etkinliğin düzenlenmesinin uygun olmadığı ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamını aşağıda bulabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2010 yıllında restore ederek kente kazandırdığı Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi kültür sanat, konser, toplantı etkinlerinde kullanılmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi zaman zaman burasını ücretli veya ücretsiz etkinliklere tahsis etmektedir. Bir ay önce (4 Haziran akşamı) kültür merkezinde, özel bir şirketin “Gençlik festivali” adıyla, içki satışı yapılmayacağı başvurusuyla gerçekleşen oganizasyon Konak Kaymakamlığı ve Emniyet’ten de izinlidir. Organizasyonun belediyemiz ile ilgisi yoktur. Kiralama şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmiş, şirketin teminatı iade edilmemiştir.

1927 yılında Asar-ı Atika Müzesi olarak açılan daha sonra değişik amaçlarla kullanılan yapının tarihi geçmişine saygı gereği gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Bizimle ilgisi olmayan organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu’nu incitmesinden son derece üzgünüz.

Açıldığından beri onlarca organizasyonun yapıldığı tarihi mekanın bundan sonraki etkinliklerde bu hassasiyetlere dikkat edilerek kullanımı konusunda gerekli özen bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gösterilecektir.

Birkaç kez özel izinle burada ayin yapılması İzmir’de yüzlerce yıldır devam eden yerel hoşgörü ve anlayışın sonucudur. Bu hoşgörü ve anlayışın devamı konusunda bizim irademiz tamdır, herkesin de gerekli hassasiyet ve ihtimamı göstereceğine inanıyoruz.

Saygılarımızla…

Kilise’de düzenlenen partinin ardından olaya birçok isimden tepki aldı. Hamza Dağ da konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. Hamza Dağ’dan İzmir’de kilisedeki partiye tepki başlıklı haberimizi okuyabilirsiniz.

https://www.gazeteyenigun.com.tr/izmir-buyuksehir-belediyesi-acikladi-kilisedeki-partiyle-ilgimiz-yok