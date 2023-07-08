Hatay’da Evvel Temmuz Festivali’nde depremzedeler anıldı

Hatay Samandağ’da düzenlenen geleneksel Evvel Temmuz Kültür Sanat Festivali’nde depremde yaşamını yitirenler anıldı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Geleneksel Evvel Temmuz Kültür Sanat Festivali devam ediyor. Palmira Park Cafe’de “Bir Antakya Anlatısı” konulu söyleşi ve “Edebiyat ve Yıkım” konulu panel gerçekleştirildi.

“Bir Antakya Anlatısı” konulu söyleyişiyi, Antakya’da gerçekleşen depremlerde yakınlarını kaybeden Canser Dayanır gerçekleştirdi. Dayanır söyleşide Antakya’nın tarihine ve çekilen acılara dikkati çekti. Depremlerde hayatını kaybeden yurttaşlar için tütsü yakıldı, dinleyicilere reyhan dağıtılıp hep bir ağızdan Arapça bir ağıt olan “Meryem” eseri seslendirildi.

“EDEBİYAT VE YIKIM”

Moderatörlüğünü Adil Okay’ın yaptığı “Edebiyat ve Yıkım” konulu panele Sabahattin Umutlu, Sena Şat ve Edip Yeşil katıldı. Panelde, sanat ve edebiyatın iyileştirici gücüne değinildi. Panelde ilk sözü alan Sena Şat, Antakya’nın köklerinde sanat ve edebiyatın her zaman olduğunu ve şuan Antakya’da “edebiyat ve yıkımın” konuşulmasının önemli olduğunu vurguladı. Edebiyat ve yıkım denince akla çok fazla şeyin geldiğini söyleyen Şat, “Biz bugün burada deprem nedeniyle buluşuyoruz ama siz de biliyorsunuz ki Türkiye ve dünyanın birçok yerinde ezilenler sürekli farklı yıkımlarla karşı karşıya kalıyor” dedi.

“HER YIKIM KENDİ EDBİYATINI YARATIR”

Edip Yeşil de her yıkımın kendi edebiyatını yarattığını söyleyerek, Antakya’ya yeni bir dil, edebiyat ve sanat imgesi yaratmak için geldiklerini sözlerine ekledi.

Panelde son sözü alan Sabahattin Umutlu ise deprem döneminde Antakya’ya gelemediği için Antakya halkından özür dileyerek, depremin acılarını sanat ve edebiyatla saracaklarını ifade etti.

MÜZİK DİNLETİSİ

Festival kapsamında Ermeni köyü olan Vakıflı’da müzisyen Serdar Keskin’in katılımıyla müzik dinletisi yapıldı. Depremlerin yarattığı ölümlerden ve yıkımdan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirten Keskin, Antakya’yı tekrardan ayağa kaldıracaklarını söyledi. Keskin, kendisini dinlemeye gelen yurttaşlara duygu dolu anlar yaşattı. (Hatay/MA)

https://www.evrensel.net/haber/494267/hatayda-evvel-temmuz-festivalinde-depremzedeler-anildi