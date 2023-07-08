Hamza Dağ’dan İzmir’de kilisedeki partiye tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir’deki Aziz Vukolos Kilisesi’nde düzenlenen partiye tepki gösterdi.

YENİGÜN – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, twitter hesabından yaptığı paylaşımla İzmir’deki Aziz Vukolos Kilisesi’nde düzenlenen partiye tepkisini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında olan Aziz Vukolos Kilisesi’ndeki görüntülerden rahatsız olduğunu belirten Hamza Dağ, bir mabede yönelik saygısızlığın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yöneticilerinin ortaya çıkan görüntülerden dolayı ülkemizde yaşayan Rum vatandaşlarımıza ve tüm İzmirlilere bir özür borcu bulunmaktadır.” diyen Hamza Dağ, Geçmişte mabedlere dönük yaklaşımı nedeniyle toplum nezdinde sabıkalı olan CHP’nin her bir siyasetçisinin bu gibi durumlar için üst düzey hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

“Umuyoruz ki bundan sonraki organizasyonlarda daha hassas olurlar”

Hamza Dağ‘ı paylaşımı şu şekilde:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında olan Aziz Vukolos Kilisesi’ndeki görüntüler sadece şehrimizde bulunan Rum vatandaşlarımızı değil bizleri de rahatsız etmiştir. Hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yöneticilerinin ortaya çıkan görüntülerden dolayı ülkemizde yaşayan Rum vatandaşlarımıza ve tüm İzmirlilere bir özür borcu bulunmaktadır. Geçmişte mabedlere dönük yaklaşımı nedeniyle toplum nezdinde sabıkalı olan CHP’nin her bir siyasetçisinin bu gibi durumlar için üst düzey hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Değerleri görmezden gelmek, kitlelere ve topluma hakarettir. Umuyoruz ki bundan sonraki organizasyonlarda daha hassas olurlar.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında olan Aziz Vukolos Kilisesi’ndeki görüntüler sadece şehrimizde bulunan Rum vatandaşlarımızı değil bizleri de rahatsız etmiştir. Hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez.



İzmir Büyükşehir… https://t.co/FW1eLG0uBi — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) July 8, 2023

https://www.gazeteyenigun.com.tr/hamza-dagdan-izmirde-kilisedeki-partiye-tepki