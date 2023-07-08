Diyarbekirspor’un adı değişti mi, Mezopotamya mı olacak, arma ve logo değişikliği olacak mı? Diyarbekirspor’dan logo ve isim açıklaması!

Diyarbekirspor‘un isim ve arma değişikliğiyle ilgili iddialar özellikle sosyal medyada gündeme geldi. Yeşil-Kırmızılı kulübün isim değişikliği yapmaya hazırlandığı konuşulurken yeni logo tasarımı gerçekleşeceği de iddialar arasında bulunuyordu. Bu noktada spor kulübünden “Diyarbekirspor’un adı değişti mi, arma ve logo değişikliği olacak mı?” sorularına yanıt niteliğinde bir açıklama geldi. İşte Diyarbekirspor kulüp Başkanı Serkan Genç‘in sosyal medyadaki Ermenistan logolu arma ve isim değişikliği hakkında yaptığı açıklama.

TFF 2’nci Lig’te mücadele eden Diyarbekirspor‘un isim değişikliğine giderek Mezopotamya ismini alacağı iddia edildi. Ayrıca kulübün ambleminin de değiştirileceği gibi birçok iddia gündem oldu. Bu kapsamda “Diyarbekirspor’un adı değişti mi, arma ve logo değişikliği olacak mı?” soruları yanıt ararken beklenen açıklama kulüp başkanından geldi. Peki, “Diyarbekirspor’un adı değişti mi, arma ve logo değişikliği olacak mı? İşte detaylar.

DİYARBEKİRSPOR’UN ADI DEĞİŞTİ Mİ, MEZOPOTAMYA MI OLACAK, ARMA VE LOGO DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

Diyarbekirspor kulüp Başkanı Serkan Genç, sosyal medyadaki Ermenistan logolu arma ve isim değişikliği nedeniyle açıklama yaptı. Genç, kulübün isminin değiştirildiğine dair basında yer alan haberler ve tartışmalar kulüp bilgisi dışında geliştiğini belirterek, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gururla Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz” dedi.TFF 2’nci Lig’te mücadele eden Diyarbekirspor’un isim değişikliğine giderek Mezopotamya ismini alacağı iddia edildi. Ayrıca kulübün ambleminin de değiştirileceği iddia edildi.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YENİ DEĞİL

1977 yılında “Tarım Doğanspor” olarak kurulan takımın adı 1986 yılında “Beşyüzevlerspor” olarak değiştirildi.

2010 yılında kulübün ismi “Yeni Diyarbakırspor” olarak, renkleri ise Diyarbakırspor’un renkleri olan Yeşil-Kırmızı’ya dönüştürüldü.

Sonrasında ise 2015 yılına kadar “Yeni Diyarbakırspor” olan kulübün ismi “Diyarbekirspor” olarak değiştirilmişti. Şimdi ise Diyarbekirspor adının “Mezopotamya” olacağı iddia ediliyor.

MARKA TESCİLİ YAPILDI

Aydınlık’ın haberine göre; Diyarbekirspor adının Mezopotamya olarak değiştirilmesine yönelik iddialara ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda Türk Patent Kurumu’nda Mezopotamya Futbol Spor Kulübü adına tescil edilmiş bir amblem ve marka olduğuna ulaşıldı.

TEPKİ ÇEKTİ

Mezopotamya Spor’un amblemi ile Ermenistan armasının benzerliği ise Diyarbekirspor taraflarının yoğun tepkisini çekti. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda “Ermenistan armasının kopyası” yorumları dikkat çekti.

DİYARBEKİRSPOR’DAN LOGO VE İSİM AÇIKLAMASI: ‘DİYARBEKİRSPOR İSMİNİ TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ

‘TFF 2’inci ligde bu yıl mücadele edecek olan Diyarbekirspor kulüp Başkanı Serkan Genç, sosyal medyadaki Ermenistan logolu arma ve isim değişikliği nedeniyle açıklama yaptı. Genç, kulübün isminin değiştirildiğine dair basında yer alan haberler ve tartışmalar kulüp bilgisi dışında geliştiğini belirterek, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gururla Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz” dedi.

Diyarbakır’da TFF 2’inci ligde mücadele eden Diyarbekirspor yönetimi, bugün sosyal medyada çıkan Ermenistan logolu arma ve kulübün yeni isminin Mezopotamyaspor olacağına dair haberler nedeniyle açıklama yaptı. Genç, kulübün isminin değiştirildiğine dair basında yer alan haberler ve tartışmaların kulüp bilgisi dışında geliştiğini söyledi. Genç, “33 medeniyete ev sahipliği yapmış, peygamberler ve sahabeler diyarı unvanını almış kültürler mirası kadim şehrimizle bin yıllardır özdeşleşmiş olan Diyarbekir ismini taşımaktan onur ve şeref duymaktayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gururla Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz.Hedefimiz yola çıktığımız ilk günkü gibi bu değerli ismi ve armayı üst liglere taşımaktır. Kamuoyuna saygılarımızla” diye konuştu.Kulüp yönetiminin ayrıca önümüzdeki günlerde detaylı olarak basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

https://www.sabah.com.tr/fotohaber/spor/diyarbekirsporun-adi-degisti-mi-mezopotamya-mi-olacak-arma-ve-logo-degisikligi-olacak-mi-diyarbekirspordan-logo-ve-isim-aciklamasi/4